Загроза метеозалежним: 5 липня очікується помірна магнітна буря

Головний біль через магнітні бурі. Фото: Freepik, Hi-news. Колаж Новини.LIVE

Олександр Шорохов Редактор

У неділю, 5 липня, на Землі прогнозується помірна магнітна буря рівня G1. Геомагнітне поле буде нестабільним протягом доби, а магнітна буря такої сили може призвести до незначних збоїв у роботі енергосистем. Сонячна активність при цьому залишатиметься переважно помірною.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані Meteoprog.

Прогноз магнітних бур на 5 липня

Очікується, що 5 липня на Землі спостерігатиметься слабка магнітна буря рівня G1. Геомагнітне поле буде коливатися від спокійного рівня до незначного штормового. Сонячна активність буде помірною з ймовірністю спалахів Х-класу.

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні, зафіксовано 4 спалахів класу С, які не мають суттєвого впливу на Землю та 10 потужних спалахів класу М.

Прогноз сонячної активності на 5 липня:

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 25%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 70%

Ймовірність потужних спалахів Х-класу оцінюється на рівні 20%, при цьому кількість сонячних плям становить 46.

Головний біль у жінки. Фото: Aksimed

Вплив магнітних бур на самопочуття

Фахівці стверджують, що магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Аби зменшити вплив магнітних бур на самопочуття, варто спати щонайменше 7-8 годин, підтримувати водний баланс, гуляти на свіжому повітрі та зменшити стрес.

Як повідомляли Новини.LIVE, у липні 2026 року прогнозуються лише дві тривалі та потужні магнітні бурі. Водночас фахівці попереджають, що в першій половині місяця можливі періоди підвищеної геомагнітної активності.

Також ми писали, що цього літа синоптики фіксували найбільш високі температури за весь період спостережень. Найбільше спека вдарила по західних регіонах України, де температура повітря подекуди зростала до +38 °С.