"Загони Буданова" знищили вченого, дотичного до будівництва стратавіації РФ

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

У російській Самарі було ліквідовано військового інженера, кандидата наук, який працював на підприємстві з виробництва двигунів для стратегічної авіації РФ. Операцію провів добровольчий підрозділ "Загони Буданова".

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на відповідний допис, який опублікував у своєму Telegram-каналі журналіст та блогер Сергій Іванов.

"Загони Буданова" знищили інженера, який працював на стратегічну авіацію РФ

Йдеться про Андрєя Тісарєва — начальника конструкторського відділу теплофізики та газодинаміки авіадвигунів ОКБ ПАТ "ОДК Кузнєцов". За даними Іванова, його ліквідували ввечері 15 липня на вулиці Лукачова в Самарі.

Тісарєв мав науковий ступінь кандидата технічних наук та був автором патентів у галузі авіаційного двигунобудування. За словами Іванова, розробки інженера використовувалися у російській стратегічній авіації.

"Він сприяв завданню російських ракетних ударів по цивільному населенню України за допомогою російських стратегічних ракетоносіїв та бомбардувальників", — написав Іванов.

Підприємство "ОДК Кузнєцов", у якому працював інженер, створює та обслуговує силові установки для літаків Ту-95МС і Ту-22М3. Завод також працює з двигунами для важких транспортних вертольотів Мі-26.

Іванов повідомив, що до операції був залучений добровольчий підрозділ "Загони Буданова", про який раніше не повідомляли публічно.

Представник "Загонів Буданова" запевнив, що кожен причетний до злочинів проти України буде встановлений і покараний.

"Усі російські злочини задокументовані та персоналізовані, відплата за них буде неминучою, в якому б "тилу" не переховувалися їхні винуватці", — наголошують учасники руху.

Раніше Кирило Буданов заявив, що кожен, хто причетний до російського терору та воєнних злочинів проти України, зрештою отримає справедливий і невідворотний вирок.

Скриншот повідомлення Іванова/Telegram

Новини.LIVE інформували, що нещодавно керівник Офісу Президента України Кирило Буданов провів зустріч із міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом, під час якої сторони обговорили відновлення переговорів щодо припинення війни. Вони також скоординували подальші дипломатичні кроки, а турецька сторона поінформувала про свої посередницькі ініціативи для досягнення сталого миру.

Новини.LIVE також писали, що 16 липня 2026 року Кирило Буданов заявив, що українці мають право ставити владі складні запитання, а відкриті дискусії є ознакою сильного суспільства. Водночас він наголосив, що емоції та політичні суперечки не повинні послаблювати єдність і боротьбу проти російської агресії. За словами Буданова, саме згуртованість суспільства, держави та Сил оборони є ключем до стійкості України.