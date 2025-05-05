Чоловік загинув за Україну — історія дружини Вікторії Глазунової в проєкті Жінки-Фенікс

Вікторія Глазунова. Фото: Новини.LIVE

У новому випуску "Жінки-Фенікс" ми познайомимо вас із Вікторією Глазуновою. Її чоловіка вбили російські окупанти, а для неї відкрився другий фронт, де вона повинна воювати за честь, гідність і пам’ять всіх, хто загинув за Україну.

Подивитися історію Вікторії можна у новому випуску проєкту "Жінки-фенікс. Жити попри все".

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Історія Вікторії Глазунової

Жінка розповість, як це бути вдовою військового в нашій державі. Крім того, вона поділиться, з якими проблемами стикаються родини загиблих героїв.

Що відомо про жінку

Вікторія Глазунова — лікар-психіатр, 15 років волонтерства, з 2014 року допомагає на фронті.

Вікторія Глазунова. Фото: Новини.LIVE

Після смерті чоловіка стикнулася з корупцією на похованні військових в м. Кривий Ріг. З того часу веде бій за честь, гідність і пам’ять героїв.

Стала викривачкою для розслідування, за матеріалами якого в квітні Нацполіція затримала злочинну організацію, яка заробляла на похованні військовослужбовців.

Вікторія Глазунова. Фото: Новини.LIVE

Вже рік як переїхала до Києва, аби врятувати молодшу доньку Женю, яка оніміла після смерті батька.

Допомога дітям – жертвам цієї війни, ще один виклик для Вікторії. Бо саме за майбутнє дітей триває ця війна, а держава нічого не робить для цього — так вважає Вікторія. Тому сама планує створити Центр подолання наслідків війни для дітей в Україні.

Біографія загиблого героя

Олег Гасін із позивним "Далі" народився 13 березня 1984 року на Кіровоградщині.

Закінчивши школу, він приїхав до Кривого Рогу, де після навчання у політехнічному технікуму почав працювати машиністом теплотяга на "АрселорМіттал".

З Вікторією він познайомився завдяки своєму хобі — Олег став знаним майстром тату в місті, а вона саме шукала такого для своєї старшої доньки.

До народження молодшої донечки Жені головною любов’ю Олега, як каже Віка, була її собака Зара.

"Ми не розлучимось ніколи, бо не поділимо собаку", — шуткували тоді вони.

У вересні 22 року, отримавши повістку, Олег став на захист України в лавах 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Брав участь в тяжких боях за Бахмут.

Помер 30 січня 2023 року в лікарні Дніпра від отриманих поранень у місті Бахмут Донецької області.

Нагадаємо, у четвертому випуску свою історію розповіла дружина відомого українського каскадера Дениса Бондарева Тетяна Ваценко-Бондарева.

А у третьому випуску ми розповідали про Анастасію Прадун, яка втратила чоловіка на війні.