Муж погиб за Украину — история жены Виктории Глазуновой в проекте Жінки-Фенікс

Виктория Глазунова. Фото: Новини.LIVE

В новом выпуске "Жінки-Фенікс" мы познакомим вас с Викторией Глазуновой. Ее мужа убили российские оккупанты, а для нее открылся второй фронт, где она должна воевать за честь, достоинство и память всех, кто погиб за Украину.

Посмотреть историю Виктории можно в новом выпуске проекта "Жінки-фенікс. Жити попри все".

Реклама

Читайте также:

История Виктории Глазуновой

Женщина расскажет, как это быть вдовой военного в нашем государстве. Кроме того, она поделится, с какими проблемами сталкиваются семьи погибших героев.

Что известно о женщине

Виктория Глазунова — врач-психиатр, 15 лет волонтерства, с 2014 года помогает на фронте.

Виктория Глазунова. Фото: Новини.LIVE

После смерти мужа столкнулась с коррупцией на захоронении военных в г. Кривой Рог. С тех пор ведет бой за честь, достоинство и память героев.

Стала обличителем для расследования, по материалам которого в апреле Нацполиция задержала преступную организацию, которая зарабатывала на захоронении военнослужащих.

Виктория Глазунова. Фото: Новини.LIVE

Уже год как переехала в Киев, чтобы спасти младшую дочь Женю, которая онемела после смерти отца.

Помощь детям — жертвам этой войны, еще один вызов для Виктории. Потому что именно за будущее детей идет эта война, а государство ничего не делает для этого — так считает Виктория. Поэтому сама планирует создать Центр преодоления последствий войны для детей в Украине.

Биография погибшего героя

Олег Гасин с позывным "Дали" родился 13 марта 1984 года на Кировоградщине.

Окончив школу, он приехал в Кривой Рог, где после обучения в политехническом техникуме начал работать машинистом тепловоза на "АрселорМиттал".

С Викторией он познакомился благодаря своему хобби — Олег стал известным мастером тату в городе, а она как раз искала такого для своей старшей дочери.

До рождения младшей дочери Жени главной любовью Олега, как говорит Вика, была ее собака Зара.

"Мы не расстанемся никогда, потому что не поделим собаку", — шутили тогда они.

В сентябре 22 года, получив повестку, Олег стал на защиту Украины в рядах 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр. Участвовал в тяжелых боях за Бахмут.

Умер 30 января 2023 года в больнице Днепра от полученных ранений в городе Бахмут Донецкой области.

Напомним, в четвертом выпуске свою историю рассказала жена известного украинского каскадера Дениса Бондарева Татьяна Ваценко-Бондарева.

А в третьем выпуске мы рассказывали об Анастасии Прадун, которая потеряла мужа на войне.