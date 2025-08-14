Загадкове космічне тіло зафіксували у небі Києва та Рівного

Метеорит в небі. Фото: кадр з відео

На різних Telegram-каналах ширяться відео з падінням небесного тіла у небі Рівного та Києва. Проте досі невідомо, що це було: метеорит, метеор чи метеороїд.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Що відомо про падіння небесного тіла

На кадрах з двох міст можна розглядати, як щось яскраве пролітає небом, а потім ховається за небокраєм. Поки невідомо, куди впали ці космічні об'єкти.

Метеор, метеорит чи метеороїд?

Ось тут важлива думка та аналіз фахівців, адже всі ці небесні тіла мають свої особливості. Головна відмінність між метеором та метеоритом полягає в їхньому місцезнаходженні та стані. Якщо коротко: метеор — це світлове явище в атмосфері, а метеорит — це фізичний об'єкт, що впав на Землю.



Метеор

Його часто називають "падаючою зіркою", — це яскравий спалах світла, який ми бачимо на небі. Це явище виникає, коли невелике космічне тіло, що називається метеороїдом, входить в атмосферу Землі на високій швидкості (від 11 до 72 км/с) і згорає через тертя об повітря. Метеори з'являються у високих шарах атмосфери, зазвичай на висоті від 70 до 110 км над поверхнею Землі.

Метеорит

Це твердий уламок космічного тіла (метеороїда), який не повністю згорів в атмосфері та досяг поверхні Землі. Метеорити можуть складатися з каменю, металу (зазвичай залізо та нікель) або їх суміші.

Під час польоту в атмосфері метеорит сильно нагрівається та оплавляється, вкриваючись чорною скоринкою. Падіння метеоритів спостерігається значно рідше, ніж поява метеорів.

Метеороїд

Це тверде тіло, яке рухається у космічному просторі. Його розмір може варіюватися від мікроскопічних частинок до кількох метрів. Метеороїд мирно подорожує в космосі.

Якщо метеороїд входить в атмосферу Землі, спалахує і створює яскравий слід, який ми називаємо метеором. Якщо частина цього тіла виживає після польоту крізь атмосферу і падає на землю, цей уламок називається метеоритом.

