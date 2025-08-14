Видео
Загадочные гости — над Ровно и Киевом засняли падение метеороидов

Загадочные гости — над Ровно и Киевом засняли падение метеороидов

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 23:39
Загадочное космическое тело зафиксировали в небе Киева и Ровно
Метеорит в небе. Фото: кадр с видео

На различных Telegram-каналах распространяются видео с падением небесного тела в небе Ровно и Киева. Однако до сих пор неизвестно, что это было: метеорит, метеор или метеороид.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Читайте также:

Что известно о падении небесного тела

На кадрах из двух городов можно рассматривать, как что-то яркое пролетает по небу, а затем скрывается за горизонтом. Пока неизвестно, куда упали эти космические объекты.

Метеор, метеорит или метеороид?

Вот здесь важно мнение и анализ специалистов, ведь все эти небесные тела имеют свои особенности. Главное отличие между метеором и метеоритом заключается в их местонахождении и состоянии. Если коротко: метеор — это световое явление в атмосфере, а метеорит — это физический объект, упавший на Землю.

Метеор

Его часто называют "падающей звездой", — это яркая вспышка света, которую мы видим на небе. Это явление возникает, когда небольшое космическое тело, называемое метеороидом, входит в атмосферу Земли на высокой скорости (от 11 до 72 км/с) и сгорает из-за трения о воздух. Метеоры появляются в высоких слоях атмосферы, обычно на высоте от 70 до 110 км над поверхностью Земли.

Метеорит

Это твердый обломок космического тела (метеороида), который не полностью сгорел в атмосфере и достиг поверхности Земли. Метеориты могут состоять из камня, металла (обычно железо и никель) или их смеси.

Во время полета в атмосфере метеорит сильно нагревается и оплавляется, покрываясь черной корочкой. Падение метеоритов наблюдается значительно реже, чем появление метеоров.

Метеороид

Это твердое тело, которое движется в космическом пространстве. Его размер может варьироваться от микроскопических частиц до нескольких метров. Метеороид мирно путешествует в космосе.

Если метеороид входит в атмосферу Земли, вспыхивает и создает яркий след, который мы называем метеором. Если часть этого тела выживает после полета сквозь атмосферу и падает на землю, этот обломок называется метеоритом.

Ранее мы публиковали волшебные фото Осетрового полноводья. Так называется явление, которое возникает, когда Луна, находясь в противоположных знаках зодиака, полностью освещается Солнцем.

Также стало известно, что астрономы впервые зафиксировали суперземлю в зоне жизни далекой звезды, похожей на Солнце. Открытие существенно расширяет возможности поиска планет, способных поддерживать жизнь.

Киев космос Ровно метеорит метеоритный поток
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
