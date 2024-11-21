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ЗАЕС знову опинилась на межі блекауту — що кажуть у Міненерго

21 листопада 2024 09:38
Карина Приходько - Редактор
Запорізька АЕС 21 листопада опинилась на межі блекауту
Запорізька АЕС. Фото: Reuters
Карина Приходько - Редактор

Запорізька атомна електростанція вдруге за останній тиждень була на межі блекауту. Через обстріли окупантів зараз на станції знеструмлено одну з двох ліній живлення.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики України у четвер, 21 листопада. 

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У Міненерго розповіли, що наразі станція з'єднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі. Якщо цю останню лінію відключать, то на ЗАЕС відбудеться черговий повний блекаут. 

Міністерство наголосило, що це тяжке порушення умов безпечної експлуатації та загрожує розвитком аварії.

"Вдруге за цей тиждень на Запорізькій АЕС реальна загроза блекауту через російський обстріл. Сьогодні у Відні відбудеться засідання Ради керуючих МАГАТЕ, і ми наполягаємо на невідкладному повному виконанні резолюції про повернення окупованої станції під контроль України. Лише так можна гарантувати безпечну експлуатацію Запорізької АЕС", — заявив міністр енергетики Герман Галущенко. 

Як відомо, енергетики розпочнуть відновлювальні роботи для повноцінного живлення станції, як тільки це дозволить безпекова ситуація. 

ситуація на ЗАЕС
Скриншот допису Міненерго

Нагадаємо, в останній день жовтня стало відомо, що окупанти розмістили біля ЗАЕС зенітну установку і ведуть звідки вогонь. 

А раніше російські війська атакували підстанцію ЗАЕС, внаслідок чого сталося знеструмлення лінії живлення.

Запорізька область обстріли війна в Україні Запорізька АЕС блекаут

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