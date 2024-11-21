Запорожская АЭС 21 ноября оказалась на грани блэкаута

Запорожская АЭС. Фото: Reuters

Запорожская атомная электростанция второй раз за последнюю неделю была на грани блэкаута. Из-за обстрелов оккупантов сейчас на станции обесточена одна из двух линий питания.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины в четверг, 21 ноября.

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В Минэнерго рассказали, что станция соединена с украинской энергосистемой только одной линией электропередачи. Если эту последнюю линию отключат, на ЗАЭС состоится очередной полный блэкаут.

Министерство подчеркнуло, что это тяжелое нарушение условий безопасной эксплуатации и чревато развитием аварии.

"Второй раз за эту неделю на Запорожской АЭС реальна угроза блэкаута из-за российских обстрелов. Сегодня в Вене состоится заседание Совета управляющих МАГАТЭ, и мы настаиваем на безотлагательном полном выполнении резолюции о возвращении оккупированной станции под контроль Украины. Только так можно гарантировать безопасную эксплуатацию Запорожской АЭС", – заявил министр энергетики Герман Галущенко.

Как известно, энергетики приступят к восстановительным работам для полноценного питания станции, как только это позволит ситуация безопасности.

Скриншот сообщения Минэнерго

Напомним, в последний день октября стало известно, что оккупанты разместили возле ЗАЭС зенитную установку и ведут откуда огонь.

А ранее российские войска атаковали подстанцию ЗАЭС, в результате чего произошло обесточивание линии питания.