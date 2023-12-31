Забезпечуємо тил і фронт захистом — новорічне привітання голови Нацполіції

Глава Нацполіції Іван Вигівський. Фото: Нацполіція

Глава Нацполіції України Іван Вигівський привітав українців із прийдешнім Новим роком. У своєму зверненні він розповів про роботу поліції під час війни.

Про це повідомляє Нацполіція.

Читайте також:

Вітання глави Нацполіції з Новим роком

За словами Вигівського, у 2023 році всі сподівалися на перемогу та свободу. При цьому він уточнив, що зусилля були максимальними, сили безпеки та оборони виявляли неймовірну відвагу, а волонтери творили справжні дива в очікуванні тріумфу.

"Нацполіція стала виконувати завдання, які раніше були їй невластиві. З 2022 року поліція організовує евакуацію сімей, надають допомогу на місцях поразок, прибирають завали, надають медичну допомогу, реєструють та розслідують воєнні злочини (поліція вже зареєструвала понад 105 тисяч злочинців). також займаються розмінуванням територій", — каже він.

Вигівський також сказав, що 30% території України залишаються замінованими та небезпечними, що можна порівняти з розмірами двох Австрій або восьми Ізраїлів.

"Поліція також прямо знищують ворога, адже у поліції діють загони спецназу, патрульної служби та штурмова бригада Національної поліції "Лют", — додав він.

За словами голови Нацполіції, поліцейські забезпечують безпеку всередині країни, щоб життя тривало для всіх громадян, і тил міг підтримувати фронт.

"Ми не будуємо довгострокових планів і не розчаровуємося через нездійснені очікування. Ми розподіляємо наші сили, розуміючи, що перерв не буде. Нам потрібно рухатися крок за кроком, робити все заради спільної мети, вірити в наші сили безпеки та оборони, вірити в Україну і продовжуватиме боротьбу за свободу та майбутнє наших дітей", — зазначив Вигівський.

Новорічна ніч в Україні – попередження поліції

Вигівський також нагадав про те, що комендантську годину в новорічну ніч ніхто не скасовував і о 00:00 усі мають бути вдома, зустрічати Новий рік із родиною та близькими.

"Я нагадую про заборону на піротехніку. Навряд чи комусь не вистачає вибухів, але пам'ятайте про законну відповідальність. Поліція готова її забезпечити. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, спускайтеся в укриття і дбайте про безпеку себе та своїх близьких", — додав він. .

Нагадаємо, що на новорічні свята Одеської області патрулюватиме максимальну кількість піших та автопатрулів. Додатково буде наближена поліцейська присутність до парків, скверів та інших місць, що найбільш відвідувані людьми.