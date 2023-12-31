Обеспечиваем тыл и фронт защитой — новогоднее поздравлени главы Нацполиции

Глава Нацполиции Иван Выговский. Фото: Нацполиция

Глава Нацполиции Украины Иван Выговский поздравил украинцев с наступающим Новым годом. В своем обращении он рассказал про работу полиции во время войны.

Об этом сообщает Нацполиция.

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По словам Выговского, в 2023 году все надеялись на победу и свободу. При этом он уточнил, что усилия были максимальными, силы безопасности и обороны проявляли невероятную отвагу, а волонтеры творили настоящие чудеса в ожидании триумфа.

"Нацполиция стала выполнять задачи, которые раньше были ей несвойственны. С 2022 года полиция организовывает эвакуацию семей, оказывают помощь на местах поражений, убирают завалы, оказывают медицинскую помощь, регистрируют и расследуют военные преступления (полиция уже зарегистрировала более 105 тысяч преступлений противника), а также занимаются разминированием территорий", — говорит он.

Виговский также сказал, что 30% территории Украины остаются заминированными и опасными, что сравнимо с размерами двух Австрий или восьми Израилей.

"Полиция также прямо уничтожают врага, ведь в полиции действуют отряды спецназа, патрульной службы и штурмовая бригада Национальной полиции "Лют", — добавил он.

По словам главы Нацполиции, полицейские обеспечивают безопасность внутри страны, чтобы жизнь продолжалась для всех граждан, и тыл мог поддерживать фронт.

"Мы не строим долгосрочных планов и не разочаровываемся из-за несбывшихся ожиданий. Мы распределяем наши силы, понимая, что перерывов не будет. Нам нужно двигаться шаг за шагом, делать все ради общей цели, верить в наши силы безопасности и обороны, верить в Украину и продолжать борьбу за свободу и будущее наших детей", — указал Выговский.

Новогодняя ночь в Украине — предупреждение полиции

Выговский также напомнил о том, что комендантский час в новогоднюю ночь никто не отменял и в 00:00 все должны быть дома, встречать Новый год с семьей и близкими.

"Я напоминаю о запрете на пиротехнику. Вряд ли кому-то не хватает взрывов, но помните о законной ответственности. Полиция готова ее обеспечить. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, спускайтесь в укрытия и заботьтесь о безопасности себя и своих близких", — добавил он.

Напомним, что на новогодние праздники Одесской области будет патрулировать максимальное количество пеших и автопатрулей. Дополнительно будет приближено полицейское присутствие к паркам, скверам и другим наиболее посещаемым людьми местам.