За ніч українські військові "вполювали" 8 танкерів тіньового флоту РФ

Ураження російських танкерів. Фото: кадр з відео

Карина Приходько Редактор

Пілоти 414-ї окремої бригади безпілотних систем "Птахи Мадяра" у ніч проти 7 липня провели масштабну операцію в Азовському морі. Внаслідок успішно виконаного завдання було уражено вісім танкерів російського "тіньового флоту", а також суховантаж і пором.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив Командувач Сил безпілотних систем Роберт (Мадяр) Бровді.

Ураження російських танкерів

Мадяр розповів, що основною ціллю стали танкери, які використовувалися для транспортування пального до тимчасово окупованого Криму. У підрозділі зазначили, що всі судна перебувають під міжнародними санкціями, мають дедвейт близько 7 тисяч тонн, довжину приблизно 140 метрів та були побудовані у 2006-2012 роках.

Серед ідентифікованих суден:

"Венера-3";

"Санар-1";

"Санар-17";

"Климена";

"Теті";

"Алексей Саврасов";

"Пенелопа";

ще один танкер, назву якого наразі встановлюють.

Командувас СБС також повідомив, що протягом ночі на тимчасово окупованих територіях було уражено загалом 58 військових цілей противника. Крім того, удари були завдані по енергетичній та логістичній інфраструктурі окупантів у Криму.

Як писали Новини.LIVE, 5 липня ЗСУ уразили аеродром РФ в Криму, мости та склади боєприпасів. Операція була проведена в рамках зниження наступального потенціалу армії РФ.

Водночас військовий розповів, що у росіян проблеми із забезпеченням. Операції Сил оборони Україне не дають ворогу можливості підвозити боєприпаси засоби та поповнення особового складу.