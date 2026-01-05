Відео
Головна Новини дня За добу Росія завдала понад 700 ударів по Запорізькій області

За добу Росія завдала понад 700 ударів по Запорізькій області

Ua ru
Дата публікації: 5 січня 2026 07:48
Запорізька область зазнала масованих атак дронами та артилерією
Рятувальник ДСНС біля руїн будинку. Фото: ДСНС України

У Запорізькій області внаслідок чергової атаки російських військ поранення отримала 69-річна жінка.  Постраждала перебувала на території Пологівського району, який протягом доби перебував під інтенсивним вогнем окупантів. Окрім того, під атаками були й інші райони.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Наслідки російських атак на Запорізьку область

Відомо, що за минулу добу російські війська здійснили 709 ударів по 25 населених пунктах області. Для атак противник застосовував авіацію, ударні безпілотники, реактивні системи залпового вогню та артилерію.

Обстріл Запорізької области
Руїни будинку. Фото: Запорізька ОВА

Зокрема, десять авіаударів було завдано по Тернуватому, Оріхову, Залізничному, Воздвижівці, Варварівці, Прилуках, Зеленому, Преображенці та Косівцевому. Крім цього, 401 безпілотник різних типів, переважно FPV-дрони, атакував Запоріжжя, Біленьке, Степногірськ, Приморське, Степове, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір'я, Дорожнянку, Варварівку, Зелене, Добропілля, Святопетрівку та Червону Криницю.

Також зафіксовано вісім обстрілів із реактивних систем залпового вогню по Степовому, Гуляйполю, Залізничному та Добропіллю. Артилерійські удари, яких було 290, прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір'ю, Дорожнянці, Варварівці, Зеленому та Добропіллю.

За словами Федорова, протягом доби надійшло 18 повідомлень про пошкодження житлових будинків і транспортних засобів унаслідок ворожих обстрілів.

Нагадаємо, наприкінці грудня стало відомо про погіршення ситуації у Гуляйполі в Запорізькій області. За останніми даними, в місті тривають бойові дії, російські війська намагаються будь-якими методами закріпитися.

смерть пожежа Запорізька область обстріли війна в Україні
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
