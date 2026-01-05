Запорожская область подверглась массированным атакам дронами и артиллерией

Спасатель ГСЧС возле руин дома. Фото: ГСЧС Украины

В Запорожской области в результате очередной атаки российских войск ранения получила 69-летняя женщина. Пострадавшая находилась на территории Пологовского района, который в течение суток находился под интенсивным огнем оккупантов. Кроме того, под атаками были и другие районы.

Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Известно, что за минувшие сутки российские войска совершили 709 ударов по 25 населенным пунктам области. Для атак противник применял авиацию, ударные беспилотники, реактивные системы залпового огня и артиллерию.

Руины дома. Фото: Запорожская ОГА

В частности, десять авиаударов было нанесено по Терноватому, Орехову, Железнодорожному, Воздвижевке, Варваровке, Прилукам, Зеленому, Преображенке и Косовцево. Кроме этого, 401 беспилотник различных типов, преимущественно FPV-дроны, атаковал Запорожье, Беленькое, Степногорск, Приморское, Степное, Гуляйполе, Железнодорожное, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Волшебное, Белогорье, Дорожнянку, Варваровку, Зеленое, Доброполье, Святопетровку и Красную Криницу.

Также зафиксировано восемь обстрелов из реактивных систем залпового огня по Степному, Гуляйполю, Железнодорожному и Доброполью. Артиллерийские удары, которых было 290, пришлись по Степногорску, Приморскому, Степному, Гуляйполю, Орехову, Железнодорожному, Щербакам, Новоданиловке, Новоандреевке, Малой Токмачке, Волшебному, Белогорью, Дорожнянке, Варваровке, Зеленому и Доброполью.

По словам Федорова, в течение суток поступило 18 сообщений о повреждении жилых домов и транспортных средств в результате вражеских обстрелов.

Напомним, в конце декабря стало известно об ухудшении ситуации в Гуляйполе в Запорожской области. По последним данным, в городе продолжаются боевые действия, российские войска пытаются любыми методами закрепиться.