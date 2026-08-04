За добу окупанти атакували Миколаївщину дронами: є загибла і постраждалі

Наслідки російської атаки. Фото: Миколаївська ОВА

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

Протягом минулої доби російські війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками типу Shahed. Найбільших руйнувань зазнав обласний центр, де внаслідок нічного удару загинула одна людина, ще семеро постраждали.

Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Олександр Решетілов, передає Новини.LIVE.

За добу Миколаївщина кілька разів опинилася під атаками РФ

Удень російські війська атакували портову інфраструктуру Миколаєва. Внаслідок удару було пошкоджено три цивільні судна. Постраждалих немає.

Георгій Решетілов. Фото: Миколаївська ОВА

Уночі ворог повторно атакував місто. Внаслідок обстрілу загинула 89-річна жінка. Ще семеро людей постраждали. Поранення дістали дві дівчинки віком 2 та 12 років. Їх госпіталізували, однак надалі вони проходитимуть лікування амбулаторно. Крім того, гостру реакцію на стрес отримали чотири жінки віком 70, 72, 80 та 83 роки, а також 81-річний чоловік. Медики надали їм допомогу на місці.

Через атаку зруйновано два приватні будинки, ще сім будинків зазнали пошкоджень. Також пошкоджено автомобіль і вибито вікна у трьох багатоквартирних будинках. У Галицинівській громаді Миколаївського району внаслідок удару дроном Shahed загорілося складське приміщення. Постраждалих немає. Також російські війська атакували FPV-дроном Куцурубську громаду. Внаслідок цього удару також ніхто не постраждав.

Як повідомляли Новини.LIVE, увечері 5 липня російські війська атакували дронами Миколаївський район. Під ударом опинилася автозаправна станція, внаслідок чого були пошкоджені будівлі та постраждали люди.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська дедалі частіше змінюють тактику повітряних атак на Миколаївщині, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі. Під обстріли потрапляють підприємства, лікарні та автомобілі екстреної медичної допомоги. Попри постійну небезпеку, медики у прифронтових регіонах щодня продовжують рятувати життя людей.