У полоні РФ від початку війни - історія військового

Алла Спиродинова. Фото: Галина Остаповець, Новини.LIVE

Алла Спиридонова вже 2 роки і 7 місяців чекає на повернення із полону свого сина Юрія. Хлопець добровільно мобілізувався до лав ЗСУ ще не початку війни, служив у 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді. На звʼязок вперше вийшов лише торік у жовтні.

Про це Алла розповіла Новини.LIVE.

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Жінка розповідає, що перед початком вторгнення РФ її син щойно демобілізувався із строкової служби. А як почалась війна — відразу сам пішов до військомату.

"Навіть не встигли за ним подзвонити, як він пішов. Я навіть не стала його відмовляти, бо у мене зять теж служить. Хлопці такі, що відразу сказали: "Хто я не ми?. Це наша держава і наша країна". Ми з родиною нікуди не виїжджали, будем тут за нашу Україну до останньої капельки! Віримо у перемогу, все ще є велика надія і все буде добре", — запевнила жінка.

Юрій у полоні РФ вже 2,7 роки. Потрапив ще у травні 2022 року на Харківщині в Ізюмському районі. Спершу рахувався безвісти зниклим, однак через 27 днів після зникнення, його мама знайшла чоловіка на російських пабліках, на сайті "Ищи хохлов 18+". Там публікують дані полонених українських військових.

"Я шукала його щодня 27 днів, не спала ночей. Всім, хто шукає своїх — шукати на тому сайті. Далі сповістила усім нашим службам, щоб знали, що син у полоні. Маю підтвердження від Червоного Хреста, що Юрчик у тюрмі у Іванівській області у РФ".

Алла розповідає, що син вперше зателефонував їй звідти 5 жовтня 2023 року. Голос у слухавці був сумним:

"Він у мене по життю такий веселий завжди був, а то сидів дуже сумний. Я ж не очікувала цього дзвінка і розплакалась, а він каже: "Мама, не плач, все добре, все добре!". Але у його голосі не було радості. Проте я рада, що він живий, бо дуже гірко, коли наших дітей не знаходять. Вони ж стараються, завойовуть ту перемогу для нас усіх".

Алла додала, що дуже радіє, коли Україна повертає полонених військових додому і дуже чекає на повернення звідти й свого сина.

Нагадаємо, за словами члена комітету із нацбезпеки та депутат ВР Федора Веніславського, у найближчі місяці не варто очікувати швидкої та масової демобілізації із війська.

Згідно дослідження проведеного виданням texty.org.ua, серед мобілізованих на фронті переважають чоловіки віком 35-40 років.