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За 2,7 года позвонил только раз, — история пленного

15 января 2025 06:24
Галина Остаповец - Журналист
Галина Остаповец
Журналист
В плену РФ с начала войны - история военного
Алла Спиродинова. Фото: Галина Остаповец, Новини.LIVE
Галина Остаповец - Журналист
Галина Остаповец
Журналист

Алла Спиродинова уже 2 года и 7 месяцев ждет возвращения из плена своего сына Юрия. Парень добровольно мобилизовался в ряды ВСУ еще не начале войны, служил в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. На связь впервые вышел только в октябре прошлого года.

Об этом Алла рассказала Новини.LIVE.

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Женщина рассказывает, что перед началом вторжения РФ ее сын только демобилизовался со срочной службы. А как началась война — сразу сам пошел в военкомат.

"Даже не успели за ним позвонить, как он пошел. Я даже не стала его отговаривать, потому что у меня зять тоже служит. Ребята такие, что сразу сказали: "Кто я не мы? Это наше государство и наша страна". Мы с семьей никуда не выезжали, будем здесь за нашу Украину до последней капельки! Верим в победу, все еще есть большая надежда и все будет хорошо", — заверила женщина.

Юрий в плену РФ уже 2,7 года. Попал еще в мае 2022 года на Харьковщине в Изюмском районе. Сначала считался без вести пропавшим, однако через 27 дней после исчезновения, его мама нашла сына на российских пабликах, на сайте "Ищи хохлов 18+". Там публикуют данные пленных украинских военных.

"Я искала его каждый день 27 дней, не спала ночей. Всем, кто ищет своих — искать на том сайте. Далее сообщила всем нашим службам, чтобы знали, что сын в плену. Имею подтверждение от Красного Креста, что Юрчик в тюрьме в Ивановской области в РФ".

Алла рассказывает, что сын впервые позвонил ей оттуда 5 октября 2023 года. Голос в трубке был грустным:

"Он у меня по жизни такой веселый всегда был, а то сидел очень грустный. Я же не ожидала этого звонка и расплакалась, а он говорит: "Мама, не плачь, все хорошо, все хорошо!" Но в его голосе не было радости. Однако я рада, что он жив, потому что очень горько, когда наших детей не находят. Они же стараются, завоюют ту победу для нас всех".

Алла добавила, что очень радуется, когда Украина возвращает пленных военных домой и очень ждет возвращения оттуда и своего сына.

Напомним, по словам члена комитета по нацбезопасности и депутат ВР Федора Вениславского, в ближайшие месяцы не стоит ожидать быстрой и массовой демобилизации из армии.

Согласно исследованию проведенного изданием texty.org.ua, среди мобилизованных на фронте преобладают мужчины в возрасте 35-40 лет.

 

 

армия пленные мобилизация война в Украине війна

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