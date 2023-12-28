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З вікна Чернівецького ТЦК та СП вистрибнув чоловік

28 грудня 2023 17:42
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
З вікна Чернівецького ТЦК та СП вистрибнув чоловік
Автомобіль екстреної медичної допомоги. Фото: avtospetsprom
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 28 грудня, з будівлі територіального центру комплектування і соціальної підтримки у Чернівцях вистрибнув чоловік. Його госпіталізували до лікарні швидкої медичної допомоги.

Про це повідомила речниця Чернівецького обласного центру комплектування Тетяна Гайдащук для "Суспільного".

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Наразі у ТЦК та СП з'ясовують обставини інциденту. 

За словами Гайдащук, чоловік вистрибнув з вікна другого поверху. Він живий та у стабільному стані. У лікарні розповіли, що чоловік перебуває у нейрохірургічному відділенні.

Нагадаємо, житель Приморського району Запорізької області на три роки потрапив за грати за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації в Україні, спричиненої повномасштабним вторгненням Росії.

Також ми писали, що в Україні можуть посилити покарання за порушення правил мобілізації. Уряд пропонує Верховній Раді розглянути відповідний законопроєкт.

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