З вікна Чернівецького ТЦК та СП вистрибнув чоловік
Сьогодні, 28 грудня, з будівлі територіального центру комплектування і соціальної підтримки у Чернівцях вистрибнув чоловік. Його госпіталізували до лікарні швидкої медичної допомоги.
Про це повідомила речниця Чернівецького обласного центру комплектування Тетяна Гайдащук для "Суспільного".
У Чернівцях чоловік вистрибнув з будівлі ТЦК та СП
Наразі у ТЦК та СП з'ясовують обставини інциденту.
За словами Гайдащук, чоловік вистрибнув з вікна другого поверху. Він живий та у стабільному стані. У лікарні розповіли, що чоловік перебуває у нейрохірургічному відділенні.
Нагадаємо, житель Приморського району Запорізької області на три роки потрапив за грати за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації в Україні, спричиненої повномасштабним вторгненням Росії.
Також ми писали, що в Україні можуть посилити покарання за порушення правил мобілізації. Уряд пропонує Верховній Раді розглянути відповідний законопроєкт.
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