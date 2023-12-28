Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Из окна Черновицкого ТЦК и СП выпрыгнул мужчина arrow

Из окна Черновицкого ТЦК и СП выпрыгнул мужчина

28 декабря 2023 17:42
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Из окна Черновицкого ТЦК и СП выпрыгнул мужчина
Автомобиль экстренной медицинской помощи. Фото: avtospetsprom
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 28 декабря, из здания территориального центра комплектования и социальной поддержки в Черновцах выпрыгнул мужчина. Его госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи.

Об этом сообщила представитель Черновицкого областного центра комплектования Татьяна Гайдащук для "Суспільного".

Читайте также:

В Черновцах мужчина выпрыгнул из здания ТЦК и СП

В ТЦК и СП выясняют обстоятельства инцидента.

По словам Гайдащук, мужчина выпрыгнул из окна второго этажа. Он жив и в стабильном состоянии. В больнице рассказали, что мужчина находится в нейрохирургическом отделении.

Напомним, житель Приморского района Запорожской области на три года попал за решетку за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации в Украине, вызванной полномасштабным вторжением России.

Также мы писали, что в Украине могут ужесточить наказание за нарушение правил мобилизации. Правительство предлагает Верховной Раде рассмотреть соответствующий законопроект.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

16 декабря 2023

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

15 декабря 2023

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

15 декабря 2023

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

15 декабря 2023

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

19 декабря 2023

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

15 декабря 2023
Новость с фото

16:34 С глубин океана возле Антарктиды подняли неизвестное существо, похожее на инопланетное

Актуальное по теме