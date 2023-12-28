Из окна Черновицкого ТЦК и СП выпрыгнул мужчина

Автомобиль экстренной медицинской помощи. Фото: avtospetsprom

Сегодня, 28 декабря, из здания территориального центра комплектования и социальной поддержки в Черновцах выпрыгнул мужчина. Его госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи.

Об этом сообщила представитель Черновицкого областного центра комплектования Татьяна Гайдащук для "Суспільного".

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По словам Гайдащук, мужчина выпрыгнул из окна второго этажа. Он жив и в стабильном состоянии. В больнице рассказали, что мужчина находится в нейрохирургическом отделении.

Напомним, житель Приморского района Запорожской области на три года попал за решетку за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации в Украине, вызванной полномасштабным вторжением России.

Также мы писали, что в Украине могут ужесточить наказание за нарушение правил мобилизации. Правительство предлагает Верховной Раде рассмотреть соответствующий законопроект.