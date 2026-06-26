З полону РФ повернулися 160 захиснків: серед них бійці "Азову"

Обмін полоненими 26 червня. Фото: t.me/Koord_shtab

Карина Приходько Редактор

З російського полону 26 червня повернулися 160 українських захисників. Серед звільнених — бійці "Азову", зокрема офіцерського складу. Більшість з них перебували у неволі з 2022 року.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Координаційни штаб з питань поводження з військовополоненими та омбудсмена Дмитра Лубінця.

Обмін полоненими між Україною та РФ 26 червня

"Українським державним органам удалося звільнити з російської неволі 160 українців. Це воїни ЗСУ, у тому числі ТрО, ДПСУ, НГУ, ДССТ, УВМА. Серед звільнених — бійці "Азову", зокрема офіцерського складу", — розповів Лубінець.

За його словами, українські військові входили до складу мотопіхотних, штурмових, повітрянодесантних, аеромобільних, стрілецьких, артилерійських, авіаційних військ та морської піхоти.

Омбудсман зазначив, що особливість цього обміну в тому, що майже 99% звільнених потрапили у полон 2022 року. Вони понад чотири роки пробули в найскладніших умовах. Відомо, що багато з повернутих — це старший офіцерський склад. Загалом під час цього обміну вдалося повернути 58 офіцерів.

Військовий, який повернувся з полону. Фото: t.me/Koord_shtab

Українські захисники після повернення з полону РФ. Фото: t.me/Koord_shtab

Обмін полоненими 26 червня. Фото: t.me/Koord_shtab

Військовий телефонує рідним. Фото: t.me/Koord_shtab

Військовий, який повернувся з полону 26 червня. Фото: t.me/Koord_shtab

Військовий, який повернувся з полону. Фото: t.me/Koord_shtab

Військовий, який повернувся з полону. Фото: t.me/Koord_shtab

Також удома сім захисників, які відсвяткують день народження в червні, а двоє з них мали свято два дні тому. Найстаршому з повернутих — 66 років, наймолодшому — 26 років. Крім того, Дмитро Лубінець розповів, що у списку 21 людина, яка має однакові прізвища. Тобто це двоє або троє однофамільців.

Водночас у Координацінайому штабі повідомили, що українські військові, які сьогодні повернулися додому, боронили державу на Донецькому, Луганському, Харківському, Чернігівському, Запорізькому, Сумському та Київському напрямках. Серед звільнених, зокрема, 115 оборонців Маріуполя.

"Усі визволені пройдуть медичний огляд, отримають необхідне лікування, грошові виплати, документи, відправляться на реабілітацію для повернення до суспільства після тривалої ізоляції у російському полоні", — йдеться у повідомленні.

Загалом за період своєї діяльності Координаційний штаб повернув з неволі 9606 військових та цивільних.

Як писали Новини.LIVE, напередодні Кирило Буданов анонсував обмін військовополоненими. Він не розголошував деталі, але запевняв, що побачити його можна вже "зовсім скоро".

Водночас представник ГУР Андрій Юсов повідомляв, що загалом додому з полону РФ вдалося повернути вже понал 7 000 громадян. За його словами, робота триває.