Атака на Кривий Ріг 11 листопада — з-під завалів будинку дістали тіло жінки

З-під завалів багатоповерхівки у Кривому Розі знайшли тіло жінки
Російські війська зранку обстріляли Кривий Ріг. Внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці загинула жінка, ще троє дітей можуть бути під завалами.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram у понеділок, 11 листопада.
Атака на Кривий Ріг 11 листопада
Вранці 11 листопада російські війська вдарили по Кривому Розі. Внаслідок влучання в одному із житлових будинків було пошкоджено п'ять поверхів.
За даними Лисака, з-під завалів багатоповерхівки рятувальники дістали тіло жінки.
"З-під завалів потрощеного ворожою ракетою будинку в Кривому Розі дістали тіло жінки. Це перша загибла через ранкову атаку на місто. Щирі співчуття рідним", — написав голова Дніпропетровської ОВА.
Він додав, що під уламками, імовірно, перебуває ще троє дітей.
Нагадаємо, внаслідок російського ракетного удару по Кривому Розі відомо про понад вісьмох постраждалих.
Раніше ми писали про те, що Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар по багатоповерхівці у Кривому Розі.
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