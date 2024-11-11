Атака на Кривий Ріг 11 листопада — з-під завалів будинку дістали тіло жінки

Наслідки російської атаки на Кривий Ріг. Фото: ОВА

Російські війська зранку обстріляли Кривий Ріг. Внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці загинула жінка, ще троє дітей можуть бути під завалами.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram у понеділок, 11 листопада.

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Вранці 11 листопада російські війська вдарили по Кривому Розі. Внаслідок влучання в одному із житлових будинків було пошкоджено п'ять поверхів.

За даними Лисака, з-під завалів багатоповерхівки рятувальники дістали тіло жінки.

"З-під завалів потрощеного ворожою ракетою будинку в Кривому Розі дістали тіло жінки. Це перша загибла через ранкову атаку на місто. Щирі співчуття рідним", — написав голова Дніпропетровської ОВА.

Він додав, що під уламками, імовірно, перебуває ще троє дітей.

Допис Лисака. Фото: скриншот

Нагадаємо, внаслідок російського ракетного удару по Кривому Розі відомо про понад вісьмох постраждалих.

Раніше ми писали про те, що Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар по багатоповерхівці у Кривому Розі.