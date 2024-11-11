Атака на Кривой Рог 11 ноября – из-под завалов дома достали тело женщины

Из-под завалов многоэтажки в Кривом Роге нашли тело женщины
Российские войска с утра обстреляли Кривой Рог. В результате ракетного удара по многоэтажке погибла женщина, еще трое детей могут быть под завалами.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram в понедельник, 11 ноября.
Атака на Кривой Рог 11 ноября
Утром 11 ноября российские войска ударили по Кривому Рогу. В результате попадания в одном из жилых домов были повреждены пять этажей.
По данным Лысака, из-под завалов многоэтажки спасатели достали тело женщины.
"Из-под завалов разбитого вражеской ракетой дома в Кривом Роге достали тело женщины. Это первая погибшая из-за утренней атаки на город. Искренние соболезнования родным", — написал глава Днепропетровской ОГА.
Он добавил, что под обломками, вероятно, находится еще трое детей.
Напомним, в результате российского ракетного удара по Кривому Рогу известно о более восьми пострадавших.
Ранее мы писали о том, что Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар по многоэтажке в Кривом Роге.
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