Атака на Кривой Рог 11 ноября – из-под завалов дома достали тело женщины

Последствия российской атаки на Кривой Рог.

Российские войска с утра обстреляли Кривой Рог. В результате ракетного удара по многоэтажке погибла женщина, еще трое детей могут быть под завалами.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram в понедельник, 11 ноября.

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Утром 11 ноября российские войска ударили по Кривому Рогу. В результате попадания в одном из жилых домов были повреждены пять этажей.

По данным Лысака, из-под завалов многоэтажки спасатели достали тело женщины.

"Из-под завалов разбитого вражеской ракетой дома в Кривом Роге достали тело женщины. Это первая погибшая из-за утренней атаки на город. Искренние соболезнования родным", — написал глава Днепропетровской ОГА.

Он добавил, что под обломками, вероятно, находится еще трое детей.

Сообщение Лысака.

Напомним, в результате российского ракетного удара по Кривому Рогу известно о более восьми пострадавших.

Ранее мы писали о том, что Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар по многоэтажке в Кривом Роге.