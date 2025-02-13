Укрзалізниця випустила нові вагони для поїзда з Харкова до Львова

Поїзд "Оберіг" №63/64. Фото: Укрзалізниця

У середу, 12 лютого, з Харкова до Львова вирушив фірмовий поїзд "Оберіг" №63/64. У його складі якого з’явилися дев’ять нових пасажирських вагонів, збудованих на Крюківському вагонобудівному заводі. При цьому вартість квитків залишатиметься незмінною.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

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До оновленого складу увійшли п’ять купейних та чотири вагони класу СВ, які вже зараз підвищують комфорт пасажирів. У перспективі цей поїзд планують доукомплектувати сучасними вагонами, що дозволить йому отримати статус флагманського.

Новий вагон. Фото: Укрзалізниця

У нових вагонах реалізовано низку покращень, спрямованих на безпеку та комфорт пасажирів. Система відеоспостереження охоплює чотири зони всередині вагону, що дозволяє контролювати ситуацію під час поїздки.

Додатково встановлено сигналізацію на дверях купе, що реагує на спробу несанкціонованого входу, а також ручний замок та механізм блокування для захисту від стороннього доступу. Для зручності пасажирів передбачено кнопку виклику провідника, яка дозволяє швидко отримати допомогу у разі потреби. Оновлена система керування та зв’язку значно покращує взаємодію персоналу та сприяє зручності у користуванні послугами під час подорожі.

Вагон зсередини. Фото: Укрзалізниця

Рівень комфорту у вагонах суттєво зріс. Новий склад має покращену шумоізоляцію, що зменшує рівень сторонніх звуків у салоні, а також вдосконалену систему амортизації, що робить рух більш плавним.

У кожному купе облаштовано окрему зону для читання біля вікна, що дозволяє зручно розміститися під час подорожі. Для зручності зарядки гаджетів кожне місце обладнане розетками стандартного типу, а також портами USB і Type-C.

Таблички з місцями в вагоні на шрифті Брайля. Фото: Укрзалізниця

Верхні полиці у купейних вагонах доповнені спеціальними столиками, які дозволяють пасажирам комфортно користуватися ноутбуками або іншими пристроями.

Спальне місце у вагоні. Фото: Укрзалізниця

Пасажирські місця у вагоні. Фото: Укрзалізниця

Окрему увагу приділено освітленню: в вагонах класу СВ додано кілька режимів світла, зокрема контурне вечірнє підсвічування.

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