Укрзализныця выпустила новые вагоны для поезда из Харькова во Львов

Поезд "Оберег" №63/64. Фото: Укрзализныця

В среду, 12 февраля, из Харькова во Львов отправился фирменный поезд "Оберег" №63/64. В его составе которого появились девять новых пассажирских вагонов, построенных на Крюковском вагоностроительном заводе. При этом стоимость билетов будет оставаться неизменной.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

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В обновленный состав вошли пять купейных и четыре вагона класса СВ, которые уже сейчас повышают комфорт пассажиров. В перспективе этот поезд планируют доукомплектовать современными вагонами, что позволит ему получить статус флагманского.

Новый вагон. Фото: Укрзализныця

В новых вагонах реализован ряд улучшений, направленных на безопасность и комфорт пассажиров. Система видеонаблюдения охватывает четыре зоны внутри вагона, что позволяет контролировать ситуацию во время поездки.

Дополнительно установлена сигнализация на дверях купе, реагирующая на попытку несанкционированного входа, а также ручной замок и механизм блокировки для защиты от постороннего доступа. Для удобства пассажиров предусмотрена кнопка вызова проводника, которая позволяет быстро получить помощь в случае необходимости. Обновленная система управления и связи значительно улучшает взаимодействие персонала и способствует удобству в пользовании услугами во время путешествия.

Вагон изнутри. Фото: Укрзализныця

Уровень комфорта в вагонах существенно вырос. Новый состав имеет улучшенную шумоизоляцию, что уменьшает уровень посторонних звуков в салоне, а также усовершенствованную систему амортизации, что делает движение более плавным.

В каждом купе обустроена отдельная зона для чтения у окна, что позволяет удобно разместиться во время путешествия. Для удобства зарядки гаджетов каждое место оборудовано розетками стандартного типа, а также портами USB и Type-C.

Таблички с местами в вагоне на шрифте Брайля. Фото: Укрзализныця

Верхние полки в купейных вагонах дополнены специальными столиками, которые позволяют пассажирам комфортно пользоваться ноутбуками или другими устройствами.

Спальное место в вагоне. Фото: Укрзализныця

Пассажирские места в вагоне. Фото: Укрзализныця

Отдельное внимание уделено освещению: в вагонах класса СВ добавлено несколько режимов света, в частности контурная вечерняя подсветка.

Напомним, Укрзализныця запустила временные рейсы "романтических поездов" для военнослужащих и их близких.

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