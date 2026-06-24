З Європи суне спека +35°C в Україну: Птуха склала прогноз погоди

Чоловік охолоджується в спеку. Фото: УНІАН

Альбіна Зарічна Редактор

Африканське розжарене повітря, яке вже призвело до температурного колапсу в низці європейських держав та побило погодні рекорди через позначки від +43°C, суне в Україну. Тепер цей антициклон із суботи, 27 червня, принесе сильну спеку.

Про це ексклюзивно в ефірі Ранок.LIVE повідомила синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха.

В Україну йде сильна спека з температурою +35°C

Помірна літня погода протримається в Україні лише до п'ятниці. Вже на вихідних ситуація різко зміниться, адже до нас почне заходити розпечене повітря з Європи. Як пояснила в ефірі Ранок.LIVE представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха, першими під удар потраплять західні регіони. Там цими вихідними та на початку наступного тижня очікується +35°C і навіть вище.

Згодом ця сильна спека перейде на північні та центральні області країни. Хоча точні цифри синоптики поки не називають, вони впевнені, що наступний тиждень буде відчутно гарячішим за нинішній.

Тим часом найближчими ночами температура повітря складатиме комфортні +12...+18°C і лише на півдні буде тепліше до +22°C. Вдень термометри показуватимуть від +24°C до 29°C.

Найспекотніше буде у південних областях, на Закарпатті та Прикарпатті, де повітря прогрівається до 32 градусів тепла. До показників у +40°C в Україні найближчими днями точно не дійде.

А от в Європі погода вже б'є абсолютні історичні рекорди. За словами Наталії Птухи, у Франції та Іспанії фіксують неймовірні +40...+43°C, а у Великій Британії та Німеччині подекуди оголосили червоний рівень небезпеки. Синоптикиня пояснює, що це відбувається через малохмарну безвітряну погоду та антициклон, який затягнув гаряче повітря аж з Африканського континенту. Вже у суботу цей антициклон стане над центральною Європою і почне закидати розпечені маси на захід України.

"Звичайно, ми також зараз маємо надлишок тепла в атмосфері, взагалі в кліматичній системі, тому і такі хвилі тепла, за оцінками науковців, вони стають дедалі частішими і бачимо, наскільки навіть інтенсивними", — каже представниця Укргідрометцентру.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, синоптики оголосили прогноз погоди в Україні на середу, 24 червня. В окремих областях очікуються короткочасні дощі з грозами.

Водночас європейські країни потерпають від аномальної спеки, яка призвела до трагічних наслідків. За одну добу у Франції від перегріву померли щонайменше 18 людей, зокрема двоє маленьких дітей, яких залишили в замкненій машині на сонці. Окрім того, в низці країн виникли серйозні аварії на лініях електропередач через перевантаження енергосистеми.

Рекордна температура навіть змусила французький уряд втрутитися в правила проведення масових акцій та літніх музичних фестивалів. Прем'єр-міністр Себастьян Лекорню підписав наказ, про заборону продажу й вживання алкогольних напоїв на всіх офіційних заходах просто неба. В уряді пояснили, що під час державних і муніципальних подій спиртне пропонуватися не буде, оскільки поєднання міцних напоїв та екстремального сонця критично підвищує смертність і створює колосальне навантаження на лікарні.