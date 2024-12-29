Прикордонники викрили ухилянта — намагався незаконно виїхати за кордон

Прикордонник перевіряє документи водія. Фото ілюстративне: ДПСУ

Чоловік намагався незаконно виїхати через кордон України. Прикордонникам він показав "липову" довідку МСЕК та запропонував хабар.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба в Telegram у неділю, 29 грудня.

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Як зазначили в ДПСУ, на пункті пропуску "Вилок" водійка мікроавтобуса спробувала дати прикордоннику хабар у розмірі 200 євро. Натомість жінка хотіла, щоб її 28-річний пасажир з фальшивими довідками про інвалідність своєї матері перетнув кордон.

"З'ясувалося, що документи підроблені. Також перевірка вказала на те, що мати, котра разом із сином їхала у цій автівці, навіть не перебувала в Україні під час оформлення довідки", — зазначили в ДПСУ.

Повідомлення ДПСУ про спробу незаконного перетину кордону. Фото: скриншот

Прикордонники задокументували факт надання неправомірної вигоди. Справу передали у поліцію.

Гроші, які пропонували прикордонникам. Фото: ДПСУ

Нагадаємо, у Калуші в Івано-Франківській області засудили військовослужбовця роти охорони районного ТЦК та СП за отримання хабаря від військовозобов'язаного. Чоловікові доведеться сплатити штраф.

Нардеп Руслан Горбенко заявив, що в Україні до 2027 року перевірять людей, які отримали інвалідність за останні три роки через МСЕК чи ТЦК.