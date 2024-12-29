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С фальшивой справкой и взяткой — на границе задержали уклониста

29 декабря 2024 16:03
Ольга Антоновская - редактор
Пограничники разоблачили уклониста — пытался незаконно выехать за границу
Пограничник проверяет документы водителя. Фото иллюстративное: ГПСУ
Ольга Антоновская - редактор

Мужчина пытался незаконно выехать через границу Украины. Пограничникам он показал "липовую" справку МСЭК и предложил взятку.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба в Telegram в воскресенье, 29 декабря.

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Как отметили в ГПСУ, на пункте пропуска "Вилок" водитель микроавтобуса попыталась дать пограничнику взятку в размере 200 евро. Взамен женщина хотела, чтобы ее 28-летний пассажир с фальшивыми справками об инвалидности своей матери пересек границу.

"Как выяснили, документы поддельные. Также проверка указала на то, что мать, которая вместе с сыном ехала в этой машине, даже не находилась в Украине во время оформления справки", — отметили в ГПСУ.

Мужчина хотел пересечь границу за взятку
Сообщение ГПСУ о попытке незаконного пересечения границы. Фото: скриншот

Пограничники задокументировали факт предоставления неправомерной выгоды. Дело передали в полицию.

Мужчина пытался за взятку пересечь границу
Деньги, которые предлагали пограничникам. Фото: ГПСУ

Напомним, в Калуше в Ивано-Франковской области осудили военнослужащего роты охраны районного ТЦК и СП за получение взятки от военнообязанного. Мужчине придется заплатить штраф.

Нардеп Руслан Горбенко заявил, что в Украине до 2027 года проверят людей, которые получили инвалидность за последние три года через МСЭК или ТЦК.

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