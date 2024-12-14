У Польщі змінюються правила працевлаштування для іноземців — про що йдеться

Робота в Польщі. Фото: 4work.net.ua

З 1 січня 2025 року у Польщі зміняться правила працевлаштування для іноземців. Вони зможуть працювати лише на підставі трудового договору, однак є винятки.

Про це повідомляє InPoland.

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Робота в Польщі

З наступного року трудовий договір стане основною формою працевлаштування для іноземців у Польщі, відповідно до проєкту закону, підготовленого польським урядом.

Він виключає можливість працевлаштування на основі цивільно-правових угод, таких як договір доручення.

Передбачено, що іноземці зможуть працювати на підставі:

трудового договору;

призначення на посаду;

обрання;

кооперативного трудового договору.

Однак, попри загальні обмеження, проєкт закону передбачає винятки для певних професій. Фахівці в галузях спорту, мистецтва та культури зможуть укладати договори в більш гнучких формах. Це дозволить зберегти специфіку їхньої діяльності.

Нагадаємо, у держбюджеті України на 2025 рік затверджено мінімальну місячну заробітну плату на рівні 8 тисяч гривень. Крім того, визначено розмір оплати праці за годину.

Також в Україні громадяни мають можливість заробляти значно більше. Наприклад, у грудні 2024 року кілька компаній пропонують щомісячний дохід до 50 тис. грн.