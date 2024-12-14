У Польщі змінюються правила працевлаштування для іноземців — про що йдеться

Із 1 січня у Польщі зміняться правила працевлаштування іноземців
З 1 січня 2025 року у Польщі зміняться правила працевлаштування для іноземців. Вони зможуть працювати лише на підставі трудового договору, однак є винятки.
Про це повідомляє InPoland.
Робота в Польщі
З наступного року трудовий договір стане основною формою працевлаштування для іноземців у Польщі, відповідно до проєкту закону, підготовленого польським урядом.
Він виключає можливість працевлаштування на основі цивільно-правових угод, таких як договір доручення.
Передбачено, що іноземці зможуть працювати на підставі:
- трудового договору;
- призначення на посаду;
- обрання;
- кооперативного трудового договору.
Однак, попри загальні обмеження, проєкт закону передбачає винятки для певних професій. Фахівці в галузях спорту, мистецтва та культури зможуть укладати договори в більш гнучких формах. Це дозволить зберегти специфіку їхньої діяльності.
Нагадаємо, у держбюджеті України на 2025 рік затверджено мінімальну місячну заробітну плату на рівні 8 тисяч гривень. Крім того, визначено розмір оплати праці за годину.
Також в Україні громадяни мають можливість заробляти значно більше. Наприклад, у грудні 2024 року кілька компаній пропонують щомісячний дохід до 50 тис. грн.
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