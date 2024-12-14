В Польше меняются правила трудоустройства для иностранцев — о чем идет речь

Работа в Польше. Фото: 4work.net.ua

С 1 января 2025 года в Польше изменятся правила трудоустройства для иностранцев. Они смогут работать только на основании трудового договора, однако есть исключения.

Об этом сообщает InPoland.

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Работа в Польше

Со следующего года трудовой договор станет основной формой трудоустройства для иностранцев в Польше, согласно проекту закона, подготовленного польским правительством.

Он исключает возможность трудоустройства на основе гражданско-правовых соглашений, таких как договор поручения.

Предусмотрено, что иностранцы смогут работать на основании:

трудового договора;

назначения на должность;

избрания;

кооперативного трудового договора.

Однако, несмотря на общие ограничения, проект закона предусматривает исключения для определенных профессий. Специалисты в сфере спорта, искусства и культуры смогут заключать договоры в более гибких формах. Это позволит сохранить специфику их деятельности.

Напомним, в госбюджете Украины на 2025 год утверждена минимальная месячная заработная плата на уровне 8 тысяч гривен. Кроме того, определен размер оплаты труда за час.

Также в Украине граждане имеют возможность зарабатывать гораздо больше. Например, в декабре 2024 года несколько компаний предлагают ежемесячный доход до 50 тыс. грн.