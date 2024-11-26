Біля Землі пролетить майже 100-метровий астероїд 26 листопада

Астероїд пролітає повз Землю. Фото: NASA

Сьогодні у вівторок, 26 листопада, поблизу планети Земля пролетить астероїд під назвою 2006 WB. Проліт відбудеться ввечері о 20:00.

Про це повідомляє Лабораторія реактивного руху NASA (JPL).

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Що відомо про астероїд 2006 WB

Згідно інформації, яку публікує NASA, довжина об'єкта, який летить в космосі і наближається до Землі, становить 97,8 метра.

Інформація про астероїд 2006 WB від NASA. Фото: скриншот

Станом на 20:00, коли він буде максимально близько до нашої планети, відстань від астероїда до Землі становитиме 891 242 кілометри.

Як відомо, якщо астероїд наближається до нашої планети на відстань ближче ніж 7,5 млн кілометрів, а його розмір перевищує 150 метрів, тоді у NASA прийнято вважати об'єкт "потенційно небезпечним".

Зазначимо, що мало хто знає, але насправді Місяць не самотній. Супутник Землі має "менших братів" — так звані квазісупутники — це небесні тіла, які не мають стабільної траєкторії навколо планети, а тому можуть бути дуже близько, а потім сильно віддалитися. Один з них претендує на те, щоб отримати особливе ім'я.

Також ми повідомляли, що згідно з дослідженнями, Місяць охолоджується та зменшується у розмірах.