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Уже сегодня около Земли пролетит почти 100-метровый астероид

26 ноября 2024 04:52
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Около Земли пролетит почти 100-метровый астероид 26 ноября
Астероид пролетает мимо Земли. Фото: NASA
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Сегодня во вторник, 26 ноября, около планеты Земля пролетит астероид под названием 2006 WB. Пролет состоится вечером в 20.00.

Об этом сообщает Лаборатория реактивного движения NASA (JPL).

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Согласно информации, публикуемой NASA, длина летящего в космосе и приближающегося к Земле объекта составляет 97,8 метра.

Уже сегодня около Земли пролетит почти 100-метровый астероид - фото 1
Информация об астероиде 2006 WB от NASA. Фото: скриншот

По состоянию на 20:00, когда он будет максимально близок к нашей планете, расстояние от астероида до Земли составит 891 242 километр.

Как известно, если астероид приближается к нашей планете на расстояние ближе 7,5 млн километров, а его размер превышает 150 метров, тогда в NASA принято считать объект "потенциально опасным".

Отметим, что мало кто знает, но на самом деле Луна не одинока. Спутник Земли имеет "меньших братьев" — так называемые квазеспутники — это небесные тела, не имеющие стабильной траектории вокруг планеты, а потому могут быть очень близко, а затем сильно удалиться. Один из них претендует на то, чтобы получить особое имя.

Также мы сообщали, что согласно исследованиям, Луна охлаждается и уменьшается в размерах.

NASA космос планета астероиды Земля

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