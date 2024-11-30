Атака на Дніпровський район 30 листопада — загинули цивільні

Ліквідація пожежі. Ілюстративне фото: ДСНС

Російська армія ввечері 30 листопада вдарила по Дніпровському районі. Внаслідок атаки загинули троє людей, ще 19 отримали поранення, серед них дитина.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

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Ввечері 30 листопада російські війська атакували Дніпровський район — сталося три пожежі. Внаслідок ворожого удару зайнялися магазини, багатоквартирний та приватний будинки.

Лисак заявив про те, що наразі відомо про трьох загиблих та 19 постраждалих осіб після обстрілу.

"Серед поранених, за інформацією на зараз, одна дитина —11-річний хлопчик в лікарні в стані середньої тяжкості", — зазначив голова ОВА.

Він додав, що усіх поранених було госпіталізовано, шестеро із них перебувають у тяжкому стані.

Допис Лисака. Фото: скриншот

Нагадаємо, 30 листопада загарбники атакували Дніпровський район Херсона, внаслідок чого загинув чоловік.

Раніше ми писали про те, що у ніч проти 30 листопада силам ППО вдалося збити вісім ворожих дронів над територією України.