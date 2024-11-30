Атака на Днепровский район 30 ноября — погибли гражданские

Ликвидация пожара. Иллюстративное фото: ГСЧС

Российская армия вечером 30 ноября ударила по Днепровскому району. В результате атаки погибли три человека, еще 19 получили ранения, среди них ребенок.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

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Атака на Днепровский район

Вечером 30 ноября российские войска атаковали Днепровский район — произошло три пожара. В результате вражеского удара загорелись магазины, многоквартирный и частный дома.

Лысак заявил о том, что сейчас известно о трех погибших и 19 пострадавших после обстрела.

"Среди раненых, по информации на сейчас, один ребенок —11-летний мальчик в больнице в состоянии средней тяжести", — отметил глава ОГА.

Он добавил, что все раненые были госпитализированы, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии.

Сообщение Лысака. Фото: скриншот

Напомним, 30 ноября захватчики атаковали Днепровский район Херсона, в результате чего погиб мужчина.

Ранее мы писали о том, что в ночь на 30 ноября силам ПВО удалось сбить восемь вражеских дронов над территорией Украины.