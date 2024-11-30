Атака на Днепровский район 30 ноября — погибли гражданские

Вечером россияне атаковали Днепропетровщину — есть погибшие
Российская армия вечером 30 ноября ударила по Днепровскому району. В результате атаки погибли три человека, еще 19 получили ранения, среди них ребенок.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.
Атака на Днепровский район
Вечером 30 ноября российские войска атаковали Днепровский район — произошло три пожара. В результате вражеского удара загорелись магазины, многоквартирный и частный дома.
Лысак заявил о том, что сейчас известно о трех погибших и 19 пострадавших после обстрела.
"Среди раненых, по информации на сейчас, один ребенок —11-летний мальчик в больнице в состоянии средней тяжести", — отметил глава ОГА.
Он добавил, что все раненые были госпитализированы, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии.
Напомним, 30 ноября захватчики атаковали Днепровский район Херсона, в результате чего погиб мужчина.
Ранее мы писали о том, что в ночь на 30 ноября силам ПВО удалось сбить восемь вражеских дронов над территорией Украины.
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