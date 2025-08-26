Вуді Ален терміново перепросив за участь у кінофестивалі у Москві й назвав Путіна неправим

Режисер Вуді Аллен. Фото: Reuters

Після жорсткої реакції українського МЗС на участь скандального режисера Вуді Аллена у Московському кінофестивалі той відразу став виправдовуватись. Він назвав диктатора РФ Путіна "неправим".

Такий коментар він дав виданню The Guardian.

Що саме заявив Вуді Аллен про Путіна

У коментарі журналістам він відразу відкинув звинувачення у "відбіленні" російських злочинів.

"Коли йдеться про конфлікт в Україні, я твердо переконаний, що Володимир Путін абсолютно неправий. Війна, яку він спричинив, жахлива. Але що б не зробили політики, я не вважаю, що припинення мистецьких розмов — це хороший спосіб допомогти", — сказав режисер.

Вуді Аллен з'явився в режимі онлайн в неділю на Московському міжнародному тижні кіно, яку вів режисер Федір Бондарчук, давній політичний союзник Путіна.

Під час виступу Аллен сказав, що захоплюється російським кінематографом, особливо звернувшись до літературної адаптації роману "Війна і мир", знятого батьком Бондарчука Сергієм, який отримав "Оскар" за найкращий фільм іноземною мовою у 1969 році.

Цікаво, що два останні фільми Аллена були зняті за фінансової підтримки європейських джерел.

