Вуди Аллен извинился за участие в кинофестивале в РФ — что сказал

Вуди Аллен извинился за участие в кинофестивале в РФ — что сказал

Дата публикации 26 августа 2025 00:03
Вуди Ален срочно извинился за участие в кинофестивале в Москве и назвал Путина неправым
Режиссер Вуди Аллен. Фото: Reuters

После жесткой реакции украинского МИДа на участие скандального режиссера Вуди Аллена в Московском кинофестивале, тот сразу стал оправдываться. Он назвал диктатора РФ Путина "неправым".

Такой комментарий он дал изданию The Guardian.

Что именно заявил Вуди Аллен о Путине

В комментарии журналистам он сразу отверг обвинения в обеливании российских преступлений.

"Когда речь идет о конфликте в Украине, я твердо убежден, что Владимир Путин абсолютно неправ. Война, которую он вызвал, ужасна. Но что бы ни сделали политики, я не считаю, что прекращение художественных разговоров — это хороший способ помочь", — сказал режиссер.

Вуди Аллен появился в режиме онлайн в воскресенье на Московской международной неделе кино, которую вел режиссер Федор Бондарчук, давний политический союзник Путина.

Во время выступления Аллен сказал, что восхищается российским кинематографом, особенно обратившись к литературной адаптации романа "Война и мир", снятого отцом Бондарчука Сергеем, который получил "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке в 1969 году.

Интересно, что два последних фильма Аллена были сняты при финансовой поддержке европейских источников.

Ранее сообщалось, что на кинофестиваль в Москве пригласили не только Аллена, но и Эмира Кустурицу. Тот лично приехал в РФ, ведь поддерживает Кремль.

Также мы рассказывали, что полиция открыла уголовное дело против украинского актера Константина Темляка.

