Вучич заявив, що Сербія підтримує Україну на шляху до ЄС

Володимир Зеленський та Александар Вучич. Фото: president.gov.ua

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що його країна підтримує рух України до Європейського Союзу. Він побажав Україні якнайшвидше відкрити та закрити всі переговорні кластери на шляху до членства в ЄС.

Про це Вучич заявив на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Белграді, повідомляє Новини.LIVE.

Сербія допомагатиме Україні на шляху до Євросоюзу

За словами Вучича, під час переговорів із Зеленським сторони обговорили європейську інтеграцію Сербії та України.

Президент Сербії наголосив, що Україна може розраховувати на підтримку Белграда у процесі вступу до ЄС. Він також зазначив, що Сербія не виступатиме проти просування України європейським шляхом.

"Ми бажаємо Україні якомога швидше відкрити усі переговорні кластери і закрити їх, бо це бажання українського народу, українського керівництва", — заявив Вучич.

Водночас сербський лідер зазначив, що його країна не робитиме зауважень щодо просування інших держав на шляху до Євросоюзу через власні труднощі з відкриттям окремих переговорних кластерів.

Вучич запевнив, що Сербія готова зробити все можливе, щоб допомогти Україні у процесі європейської інтеграції.

"Україна завжди матиме нашу підтримку на шляху до ЄС", — наголосив президент Сербії.

За його словами, Белград не має наміру створювати перешкоди для України в майбутньому та готовий сприяти її руху до членства в Європейському Союзі.

Новини.LIVE писали, що Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Сербії Джуро Мацутом. Сторони обговорили підготовку України до зимового періоду. Зеленський подякував Сербії за рішення надати 2 мільйони євро на підтримку української енергетичної системи.

Також Новини.LIVE інформували, що Президент Володимир Зеленський повідомив, що Сербія передасть Україні новий пакет гуманітарної допомоги, зокрема для підтримки медичної та енергетичної сфер. Про це глава держави заявив після зустрічі із президентом Сербії Александром Вучичем.