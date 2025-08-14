Липень став найкривавішим місяцем для цивільних в Україні за останні три роки — ООН

Медики прибули на місце атаки РФ по Святошинському районі Києва 23 липня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У липні 2025 року кількість загиблих та поранених цивільних в Україні сягнула найвищого показника з травня 2022 року. За місяць внаслідок російських обстрілів загинуло 286 мирних жителів, ще 1388 отримали поранення. Жертви зафіксовані у 18 з 24 областей країни, а липневі показники перевищили статистику червня.

Про це повідомила Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) у новому звіті, оприлюдненому 13 серпня.

Керівниця ММПЛУ Даніель Белль наголосила, що це другий місяць поспіль, коли фіксується трирічний максимум втрат серед цивільних.

"Лише за перші три місяці після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації було більше загиблих і поранених, ніж за останній місяць", — заявила Даніель Белль.

Близько 40% жертв загинули від зброї дальньої дії, зокрема, ракет та баражувальних боєприпасів — зафіксовано 89 випадків смертей та 572 поранених. Наймасштабніший епізод стався 31 липня у Києві, коли ракета влучила у житловий будинок: загинула 31 людина, серед них п’ятеро дітей, ще 171 особа отримала поранення.

Другою за кількістю втрат причиною стали удари дронів ближнього радіуса дії, на які припало 24% загиблих і поранених (64 загиблих та 337 поранених). В ООН зазначили, що їхній вплив значно зріс у порівнянні з липнем 2024 року.

Помітне зростання втрат спричинили й авіабомби. У 2025 році в липні від них постраждали 276 осіб, з яких є 67 загиблих і 209 поранених проти 114 постраждалих у червні.

Зокрема, 28 липня бомбардування виправної колонії в селі Біленьке Запорізької області забрало життя 16 ув’язнених і поранило щонайменше 43. Також 31 липня авіабомба влучила у житловий будинок у Краматорську, де загинуло п’ятеро цивільних.

Скільки цивільних українців загинуло від атак Росії

За перші сім місяців 2025 року кількість жертв серед цивільних на 48% перевищила показники аналогічного періоду 2024-го. Загалом з початку повномасштабного вторгнення задокументовано щонайменше 13 883 загиблих мирних жителів (у тому числі 726 дітей) та 35 548 поранених, серед яких 2 234 дитини.

Нагадаємо, нещодавно у Києві в лікарні помер чоловік, якого намагалися врятувати після атаки Росії 31 липня.

Тим часом на Харківщині цивільні живуть у диких умовах. У прифронтовому Куп'янську люди не мають елементарних базових умов для життя.