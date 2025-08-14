Июль стал самым кровавым месяцем для гражданских в Украине за последние три года — ООН

Медики прибыли на место атаки РФ по Святошинскому району Киева 23 июля. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В июле 2025 года количество погибших и раненых гражданских в Украине достигло самого высокого показателя с мая 2022 года. За месяц в результате российских обстрелов погибло 286 мирных жителей, еще 1388 получили ранения. Жертвы зафиксированы в 18 из 24 областей страны, а июльские показатели превысили статистику июня.

Об этом сообщила Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ) в новом отчете, обнародованном 13 августа.

Руководитель ММПЧУ Даниэль Белль отметила, что это второй месяц подряд, когда фиксируется трехлетний максимум потерь среди гражданских.

"Только за первые три месяца после начала полномасштабного вторжения Российской Федерации было больше погибших и раненых, чем за последний месяц", — заявила Даниэль Белль.

Около 40% жертв погибли от оружия дальнего действия, в частности, ракет и барражирующих боеприпасов — зафиксировано 89 случаев смертей и 572 раненых. Самый масштабный эпизод произошел 31 июля в Киеве, когда ракета попала в жилой дом: погиб 31 человек, среди них пятеро детей, еще 171 человек получил ранения.

Второй по количеству потерь причиной стали удары дронов ближнего радиуса действия, на которые пришлось 24% погибших и раненых (64 погибших и 337 раненых). В ООН отметили, что их влияние значительно возросло по сравнению с июлем 2024 года.

Заметный рост потерь вызвали и авиабомбы. В 2025 году в июле от них пострадали 276 человек, из которых 67 погибших и 209 раненых против 114 пострадавших в июне.

В частности, 28 июля бомбардировка исправительной колонии в селе Беленькое Запорожской области унесла жизни 16 заключенных и ранила по меньшей мере 43. Также 31 июля авиабомба попала в жилой дом в Краматорске, где погибли пятеро гражданских.

Сколько гражданских украинцев погибло от атак России

За первые семь месяцев 2025 года количество жертв среди гражданских на 48% превысило показатели аналогичного периода 2024-го. Всего с начала полномасштабного вторжения задокументировано не менее 13 883 погибших мирных жителей (в том числе 726 детей) и 35 548 раненых, среди которых 2 234 ребенка.

Напомним, недавно в Киеве в больнице умер мужчина, которого пытались спасти после атаки России 31 июля.

Тем временем на Харьковщине гражданские живут в диких условиях. В прифронтовом Купянске люди не имеют элементарных базовых условий для жизни.