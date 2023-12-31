Основні події 2023 року, що сталося в Україні: аналіз

Голова Європейської Ради Шарль Мішель, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та Володимир Зеленський. Фото: Уніан

2023 рік запамʼятається українцям завищеними очікуванням закінчення війни проти РФ, виходом на кордони 1991 року та кавуванням у звільненій українській Ялті. І хоч цього поки не сталося, були і позитивні зрушення.

Зокрема, Україна значно підсилила свій протиповітряний захист від російських ракет та нарешті отримали "так" на початок перемовин про вступ до Євросоюзу.

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Блекаути та відновлення електропостачання

Початок цього року вся територія України зустріла практично у напівтемряві та напівхолоді, що зумовили масовані ракетні обстріли РФ по критичній інфраструктурі України. Січень та половина лютого були все ще складні, без світла та тепла доводилось сидіти і по 10-16 годин, однак вже наприкінці лютого ситуація різко змінилася.

Блекаут у Києві. Фото: Новини.LIVE

Попри негативні прогнози Укренерго, мовляв, така ситуація спостерігатиметься мало не до настання тепла, вже у березні ситуація значно покращилася. І хоч РФ продовжувала завдавати ударів по українській інфраструктурі до квітня, глобальних блекаутів це не викликало.

Неоголошений візит Байдена до Києва

Перед річницею вторгнення РФ до України Київ з офіційним та неоголошеним візитом відвідав американський президент Джо Байден. Це сталося 20 лютого. Ключові дорожні артерії столиці були перекриті, що викликало неабиякий резонанс серед киян. Українське МЗС зазначало, що у Києві перебуває високопоставлений гість.

"Минув рік — Київ стоїть. І Україна стоїть. Демократія стоїть… Коли Путін розпочав своє вторгнення майже рік тому, він вважав, що Україна слабка, а Захід розділений. Він думав, що зможе перемогти нас. Але він глибоко помилявся", — сказав Байден під час свого тодішнього візиту.

Окупація Бахмуту

Бої за місто Бахмут, що у Донецькій області, тривали практично півтора року — ще із серпня 2022-го. І увесь цей час новини боїв за Бахмут не сходили зі шпальт світових медіа. Врешті 20 травня російська влада заявила, що нібито, повністю захопила місто. Однак бої у приміських забудовах тривають досі. Хоча судячи із доступних фотографій, від міста залишилися одні руїни.

Бої за Бахмут. Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook

За словами Джо Байдена, на Бахмутському напрямку Росія втратила загалом понад 100 тисяч військових. Більшість із них складають найманці із ПВК Вагнер.

Посилення ППО та масштабні обстріли Києва

2023 рік точно ознаменується значним посилення Протиповітряної оборони України найкращими зенітно-ракетними системами світу, зокрема столиці. Приблизно у квітні-травні Україна вперше отримала одну із найкращих ЗРК — Patriot.

З того часу Росія розпочала буквальне полювання на дану систему, намагаючись знищити її балістичними та аеробалістичними ракетами. Обстріли відбувались практично через день, передусім вночі. Загалом за травень-червень Київ успішно відбив майже 30 ракетно-доронових атак ворога.

Дана кампанія обійшлась Росії у щонайменше $1,5 млрд. І це без постійних авіаударів РФ на фронті.

Саміт НАТО у Вільнюсі

11-12 липня у Вільнюсі пройшов саміт НАТО, який міг би стати історичним для України. Офіційний Київ наполягав на політичному запрошенні до складу Альянсу вже зараз, а вже після закінчення війни з Росією можна погодити решту моментів.

Глава НАТО Єнс Столтенберг. Фото: google.com

Однак західні союзники, передусім США та Німеччина, не були готові до такого кардинального рішення. Відтак Україна отримала лише спрощену процедуру для вступу, тобто відміна Плану на членство у НАТО, та політичну підтримку у стилі запевнення: Україна стане членом Альянсу після перемоги.

Наразі Україна готується до ювілейного саміту НАТО, який пройде наступного року у Вашингтоні. Однак за словами президента України Володимира Зеленського, нас досі не кличуть до складу Альянсу.

Контрнаступ ЗСУ

Головне очікування 2023 року без перебільшення — це контрнаступальні дії ЗСУ по звільненню окупованих територій та повернення кордонів станом на 1991 рік. Ці тези підігрівалися заявами та прогнозами українських топ-політиків.

Зокрема, керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов неодноразово заявляв про деокупацію Криму вже у 2023 році та кавування у звільненій Ялті.

Контрнаступ розпочався приблизно на початку червня із контратак українських військових практично по всій лінії фронту. Головним завданням було прорвати оборону ворога на півдні країни та вийти до кримського перешийку. Тим самим перерізати логістичні шляхи постачання армії РФ.

ЗСУ. Фото: Генштаб

Проте виявилось, що росіяни створили кілька ліній оборони, замінувавши глибину окупованої території до 15 км. Але не лише це стало причиною неуспіху ЗСУ. За словами Зеленського, Росія переважає у небі над окупованим півднем, у таких умовах досить складно добитися успіху.

Наразі українські військові контратакують на окремих ділянках фронту, але у більшості стримують новий тиск ворога. Однак за інформацією німецької преси, Валерій Залужний готує новий контрнаступ вже на 2024 рік. Сам генерал відмовився коментувати будь-які плани на наступний рік.

"Це війна. Я не можу казати, що я планую, що ми будемо робити. Бо інакше це буде шоу, а не війна. Ціна якому людські життя, а про це не можна казати жодного разу", — пояснив він.

Підрив Каховської ГЕС

Приблизно о третій ночі 6 червня 2023 року російські війська підірвали заміновану греблю Каховської ГЕС. Оскільки дамбу збудували за радянських часів, Росія мала інженерні креслення споруди та знала про найуразливіші її місця.

За словами міністра МВС України Ігоря Клименко, тоді загинула 31 людина. Збитки для економіки України оцінюють у щонайменше $2 млрд.

Каховська ГЕС. Фото: google.com

Володимир Зеленський заявив, що "Росія має понести повну відповідальність за екоцид, який вона спричинила підривом Каховської дамби".

Вигнання Чорноморського Флоту

Одним із найбільших успіхів України після початку повномасштабного вторгнення, за словами Володимира Зеленського, є вигнання військового флоту РФ з Чорного моря.

"У Криму ми досягли успіху на Чорному морі. Ми дійсно знищили частину російського флоту. У них немає тотального впливу на Чорноморський регіон", – сказав президент інтерв'ю каналу Fox News.

За словами спікера Військово-Морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука, було знищено 27 морських цілей Чорноморського флоту РФ. Із них 15 одиниць було знищено, решту 12 пошкоджено. Плетенчук також додав, що Чорноморський флот був одним із найбільших та найбоєздатіших із усіх чотирьох флотів РФ.

Наразі, за його словами, Росія вивела частину свого свого флоту до портів Новоросійська, однак поки що не стані завдавати ракетних ударів крилатими ракетами морського базування "Калібр" через проблеми з логістикою.

Відкриття перемовин на вступ України до ЄС

14 грудня на саміті Європейського Союзу 27 Європейська рада підтримала початок переговорів з Україною про вступ до ЄС без будь-яких додаткових вимог. Складнощі процесу перемовин визнавали усі учасники переговорного процесу як з боку України, так і збоку ЄС.

Вступ України в ЄС. Фото: Reuters

Незважаючи на війну та важку економічну ситуацію, офіційний Київ виконав усі рекомендації Комісії ЄС.

Переговорні рамки вступу планують затвердити у березні 2024-го. Опісля розпочнеться узгодження українського законодавства із європейським. Реальними датами вступу України до ЄС українські політики називають 2028-2030 роки.