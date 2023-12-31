Основные события 2023 года в Украине: анализ

Председатель Европейского Совета Шарль Мишель, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и Владимир Зеленский. Фото: Униан

2023 год запомнится украинцам завышенными ожиданиями окончания войны против РФ, выходом на границы 1991 года и кофе в освобожденной украинской Ялте. И хотя этого пока не произошло, были и положительные сдвиги.

В частности, Украина значительно усилила свою противовоздушную защиту от российских ракет и, наконец, получила "да" для начала переговоров о вступлении в Евросоюз.

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Блэкауты и возобновление электроснабжения

Начало года вся Украина встретила практически в полумраке и полухолоде, что обусловили массированные ракетные обстрелы РФ по критической инфраструктуре Украины.

Январь и половина февраля все еще были сложными, без света и тепла приходилось сидеть и по 10-16 часов, однако уже в конце февраля ситуация резко изменилась.

Блэкаут в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на негативные прогнозы "Укрэнерго", мол, такая ситуация будет наблюдаться почти до наступления тепла. Но уже в марте ситуация значительно улучшилась. И хотя РФ продолжала наносить удары по украинской инфраструктуре до апреля, глобальных блекаутов это не вызвало.

Необъявленный визит Байдена в Киев

Перед годовщиной вторжения РФ в Украину Киев с официальным и необъявленным визитом посетил американский президент Джо Байден. Это произошло 20 февраля. Ключевые дорожные артерии столицы были перекрыты, что вызвало большой резонанс среди киевлян. Украинский МИД отмечал: в Киеве находится высокопоставленный гость.

"Прошел год — Киев стоит. И Украина стоит. Демократия стоит… Когда Путин начал свое вторжение почти год назад, он считал, что Украина слабая, а Запад разделен. Он думал, что сможет победить нас. Но он глубоко ошибался", — сказал Байден во время своего визита.

Оккупация Бахмута

Бои за город Бахмут в Донецкой области продолжались практически полтора года — еще с августа 2022-го. И все это время новости боев за Бахмут не сходили со страниц мировых медиа. В конце концов 20 мая российские власти заявили, что якобы полностью захватили город. Однако бои в пригородных застройках продолжаются до сих пор. Хотя, судя по доступным фотографиям, от города остались одни руины.

Бои за Бахмут. Фото: 93-я ОМБр Холодный Яр/Facebook

По словам Джо Байдена, на Бахмутском направлении Россия потеряла более 100 тысяч военных. Большинство из них составляют наемники из ПИК Вагнер.

Усиление ПВО и масштабные обстрелы Киева

2023 год точно ознаменуется значительным усилением противовоздушной обороны Украины лучшими зенитно-ракетными системами мира, в частности столицы. Приблизительно в апреле-мае Украина впервые получила одну из лучших ЗРК — Patriot.

С этого времени Россия начала буквальную охоту на данную систему, пытаясь уничтожить ее баллистическими и аэробалистическими ракетами. Обстрелы происходили практически через день, в основном ночью. Всего за май-июнь Киев успешно отразил около 30 ракетно-дороновых атак врага.

Данная кампания обошлась России в не менее $1,5 млрд. И это без постоянных авиаударов РФ на фронте.

Саммит НАТО в Вильнюсе

11-12 июля в Вильнюсе прошел саммит НАТО, который мог бы стать историческим для Украины. Официальный Киев настаивал на политическом приглашении в состав Альянса уже сейчас, а после окончания войны с Россией можно согласовать все остальные моменты.

Глава НАТО Йенс Столтенберг. Фото: google.com

Однако западные союзники, прежде США и Германия, не были готовы к такому кардинальному решению. Украина получила лишь упрощенную процедуру для вступления, то есть отмену Плана на членство в НАТО, и политическую поддержку в стиле заверений: Украина станет членом Альянса после победы.

Теперь Киев готовится к юбилейному саммиту НАТО, который пройдет в следующем году в Вашингтоне. Однако, по словам президента Украины Владимира Зеленского, нас до сих пор не зовут в состав Альянса.

Контрнаступление ВСУ

Главное ожидание 2023 без преувеличения — контрнаступательные действия ВСУ по освобождению оккупированных территорий и возвращение границ по состоянию на 1991 год. Эти тезисы подогревались заявлениями и прогнозами украинских топ-политиков.

В частности, руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов неоднократно заявлял о деоккупации Крыма уже в 2023 году и кофипитием в освобожденной Ялте.

Контрнаступление началось примерно в начале июня из контратак украинских военных практически по всей линии фронта. Главной задачей было прорвать оборону врага на юге страны и выйти к крымскому перешейку. Тем самым перерезать логистические пути снабжения армии РФ.

ВСУ. Фото: Генштаб

Однако оказалось, что россияне создали несколько линий обороны, заменировав глубину оккупированной территории до 15 км. Но не только это послужило причиной неуспеха ВСУ. По словам Зеленского, Россия преобладает в небе над оккупированным югом, в таких условиях достаточно сложно добиться успеха.

В настоящее время украинские военные контратакуют на отдельных участках фронта, но в большинстве своем сдерживают новое давление врага. Однако, по информации немецкой прессы, Валерий Залужный готовит новое контрнаступление уже на 2024 год. Сам генерал отказался комментировать какие-либо планы по этому направлению.

"Это война. Я не могу говорить, что я планирую, что мы будем делать. Потому что иначе это будет шоу, а не война. Цена которой человеческая жизнь, а об этом нельзя говорить ни разу", — пояснил он.

Подрыв Каховской ГЭС

Приблизительно в три ночи 6 июня 2023 года российские войска взорвали заминированную дамбу Каховской ГЭС. Поскольку дамбу построили в советское время, Россия имела инженерные чертежи сооружения и знала о самых уязвимых ее местах.

По словам министра МВД Украины Игоря Клименко, тогда погиб 31 человек. Ущерб для экономики Украины оценивается по меньшей мере в $2 млрд.

Каховская ГЭС. Фото: google.com

Владимир Зеленский заявил, что "Россия должна понести полную ответственность за экоцид, который она повлекла за собой подрыв Каховской дамбы".

Изгнание Черноморского Флота

Одним из самых больших успехов Украины после начала полномасштабного вторжения, по словам Владимира Зеленского, является изгнание военного флота РФ из Черного моря.

"В Крыму мы добились успеха на Черном море. Мы действительно уничтожили часть российского флота. У них нет тотального влияния на Черноморский регион", – сказал президент интервью каналу Fox News.

По словам спикера Военно-Морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука, было уничтожено 27 морских целей Черноморского флота РФ. Из них 15 единиц были уничтожены, остальные 12 повреждены. Плетенчук также добавил, что Черноморский флот был одним из самых больших и боеспособных из всех четырех флотов РФ.

По его словам, Россия вывела часть своего флота в порты Новороссийска, однако пока не станет наносить ракетные удары крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" из-за проблем с логистикой.

Открытие переговоров на вступление Украины в ЕС

14 декабря на саммите Европейского Союза 27 Европейский совет поддержал начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС без каких-либо дополнительных требований. Сложности процесса переговоров признавали все участники переговорного процесса, как со стороны Украины, так и со стороны ЕС.

Вступление Украины в ЕС. Фото: Reuters

Несмотря на войну и сложную экономическую ситуацию, официальный Киев выполнил все рекомендации Комиссии ЕС.

Переговорные рамки вступления планируют утвердить в марте 2024 года. Затем начнется согласование украинского законодательства с европейским.

Реальными датами вступления Украины в ЕС украинские политики называют 2028-2030 годы.