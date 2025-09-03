Відео
Врятував сотні людей на фронті — медик про свій бойовий шлях

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 21:26
Врятував сотні людей на фронті — медик про свій бойовий шлях
Медик із позивним "Красавчик". Фото: Новини.LIVE

Медик із позивним "Красавчик" щодня кидає виклик смерті. Хлопець після медичного коледжу міг обрати спокійну лікарську практику, у 2021 році підписав контракт і вирушив на службу.

Він розповів свою історію в інтерв'ю Новини.LIVE.

Читайте також:

Історія медика "Красавчика"

Він розповів не лише про зброю, а про життя і тих, хто його рятує.

На рахунку бойового медика — понад 180 врятованих життів бійців, поранених від дронів, мінометів, а також з ампутаціями, відкритими переломами.

"Красавчик" пройшов медичну підготовку в "азовців" і вважає це базою, яка дала йому впевненість і навички. 

"Я дуже задоволений, що став медиком. Не знаю, яким би я був піхотинцем, але медик з мене вийшов... Найкраще — бачити тих, кого врятував. Потиснути руку, почути "дякую", — розповів він.

За словами "Красавчика", потужну базу йому дав курс із такмеду від "Азову" 

"Перший час я вибігав назустріч до хлопців, які вже несли пораненого і їм допомагали його занести вже до нас на пункт сортування поранених. Трошки ситуація стала гірша, мого колегу "затрьохсотило". Ми стали менше так ризикувати", — додав медик.

Нагадаємо, що крім цієї вакансії, в "Азові" потрібні медики евакуаційної відділення. Для цього необхідно мати досвід роботу, а освіта буде перевагою.

Також ми писали, що бригада шукає людей, які вміють вести медичну документацію. Мова вже про медичних кураторів.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
