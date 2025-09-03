Спас сотни людей на фронте — медик о своем боевом пути

Медик с позывным "Красавчик". Фото: Новини.LIVE

Медик с позывным "Красавчик" ежедневно бросает вызов смерти. Парень после медицинского колледжа мог выбрать спокойную врачебную практику, в 2021 году подписал контракт и отправился на службу.

Он рассказал свою историю в интервью Новини.LIVE.

История медика "Красавчика"

Он рассказал не только об оружии, а о жизни и тех, кто его спасает.

На счету боевого медика — более 180 спасенных жизней бойцов, раненых от дронов, минометов, а также с ампутациями, открытыми переломами.

"Красавчик" прошел медицинскую подготовку у "азовцев" и считает это базой, которая дала ему уверенность и навыки.

"Я очень доволен, что стал медиком. Не знаю, каким бы я был пехотинцем, но медик из меня получился... Лучше всего — видеть тех, кого спас. Пожать руку, услышать "спасибо", — рассказал он.

По словам "Красавчика", мощную базу ему дал курс по такмеду от "Азова"

"Первое время я выбегал навстречу к ребятам, которые уже несли раненого и им помогали его занести уже к нам на пункт сортировки раненых. Немножко ситуация стала хуже, моего коллегу "затрехсотило". Мы стали меньше так рисковать", — добавил медик.

