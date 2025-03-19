ВПО можуть подати заявку до міжнародного Реєстру збитків у Гаазі — що відомо

Українські біженці. Фото: УНІАН

Внутрішньо переміщені особи можуть подати заявки до міжнародного Реєстру збитків у Гаазі. Йдеться також про українців, які раніше мали цей статус.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram у середу, 19 березня.

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Реєстр збитків у Гаазі

"Лише зараз в Україні зареєстровано 3,3+ млн ВПО, ще мільйони людей уже повернулися додому. Тепер кожен з них може подати заяву про відшкодування до міжнародного Реєстру збитків у Гаазі", — зазначив Федоров.

За його словами, загалом додали шість нових категорій. Подати заявку можна в "Дії" про відшкодування за вимушене внутрішнє переміщення, а також:

Серйозні тілесні ушкодження;

сексуальне насильство;

катування, нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження чи покарання;

позбавлення волі;

примусова праця або служба.

Особиста інформація людини залишиться прихованою, а кожна заява зафіксується в міжнародному Реєстрі збитків у Гаазі. Вони стануть основою майбутніх репарацій.

"Це важливий механізм і наш сигнал всьому світу про біль, якого завдала Росія. Ворог повинен відповісти за збитки", — додав міністр.

Допис Федорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, жителі Полтавської області можуть подати заявку на фінансову допомогу від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

Також цього року українські переселенці можуть розраховувати не лише на виплати, а й на певні пільги.