ВПО можуть подати заявку до міжнародного Реєстру збитків у Гаазі — що відомо

ВПО можуть подати заявки про відшкодування до Реєстру у Гаазі
Внутрішньо переміщені особи можуть подати заявки до міжнародного Реєстру збитків у Гаазі. Йдеться також про українців, які раніше мали цей статус.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram у середу, 19 березня.
Реєстр збитків у Гаазі
"Лише зараз в Україні зареєстровано 3,3+ млн ВПО, ще мільйони людей уже повернулися додому. Тепер кожен з них може подати заяву про відшкодування до міжнародного Реєстру збитків у Гаазі", — зазначив Федоров.
За його словами, загалом додали шість нових категорій. Подати заявку можна в "Дії" про відшкодування за вимушене внутрішнє переміщення, а також:
- Серйозні тілесні ушкодження;
- сексуальне насильство;
- катування, нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження чи покарання;
- позбавлення волі;
- примусова праця або служба.
Особиста інформація людини залишиться прихованою, а кожна заява зафіксується в міжнародному Реєстрі збитків у Гаазі. Вони стануть основою майбутніх репарацій.
"Це важливий механізм і наш сигнал всьому світу про біль, якого завдала Росія. Ворог повинен відповісти за збитки", — додав міністр.
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