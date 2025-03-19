ВПЛ могут подать заявку в международный Реестр убытков в Гааге — что известно

ВПЛ могут подать заявки о возмещении в Реестр в Гааге
Внутренне перемещенные лица могут подать заявки в международный Реестр убытков в Гааге. Речь идет также об украинцах, которые ранее имели этот статус.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram в среду, 19 марта.
Реестр убытков в Гааге
"Только сейчас в Украине зарегистрировано 3,3+ млн ВПЛ, еще миллионы людей уже вернулись домой. Теперь каждый из них может подать заявление о возмещении в международный Реестр убытков в Гааге", — отметил Федоров.
По его словам, всего добавили шесть новых категорий. Подать заявку можно в "Дії" о возмещении за вынужденное внутреннее перемещение, а также:
- Серьезные телесные повреждения;
- сексуальное насилие;
- пытки, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание;
- лишение свободы;
- принудительный труд или служба.
Личная информация человека останется скрытой, а каждое заявление зафиксируется в международном Реестре убытков в Гааге. Они станут основой будущих репараций.
"Это важный механизм и наш сигнал всему миру о боли, которую нанесла Россия. Враг должен ответить за ущерб", — добавил министр.
Напомним, жители Полтавской области могут подать заявку на финансовую помощь от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Также в этом году украинские переселенцы могут рассчитывать не только на выплаты, но и на определенные льготы.
Читайте Новини.LIVE!