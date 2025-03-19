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ВПЛ могут подать заявки о возмещении в Реестр в Гааге

19 марта 2025 16:40
Аркадий Пастула - Редактор
ВПЛ могут подать заявку в международный Реестр убытков в Гааге — что известно
Украинские беженцы. Фото: УНИАН
Аркадий Пастула - Редактор

Внутренне перемещенные лица могут подать заявки в международный Реестр убытков в Гааге. Речь идет также об украинцах, которые ранее имели этот статус.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram в среду, 19 марта.

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"Только сейчас в Украине зарегистрировано 3,3+ млн ВПЛ, еще миллионы людей уже вернулись домой. Теперь каждый из них может подать заявление о возмещении в международный Реестр убытков в Гааге", — отметил Федоров.

По его словам, всего добавили шесть новых категорий. Подать заявку можно в "Дії" о возмещении за вынужденное внутреннее перемещение, а также:

  • Серьезные телесные повреждения;
  • сексуальное насилие;
  • пытки, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание;
  • лишение свободы;
  • принудительный труд или служба.

Личная информация человека останется скрытой, а каждое заявление зафиксируется в международном Реестре убытков в Гааге. Они станут основой будущих репараций.

"Это важный механизм и наш сигнал всему миру о боли, которую нанесла Россия. Враг должен ответить за ущерб", — добавил министр.

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Пост Федорова. Фото: скриншот

Напомним, жители Полтавской области могут подать заявку на финансовую помощь от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Также в этом году украинские переселенцы могут рассчитывать не только на выплаты, но и на определенные льготы.

Михаил Федоров война украинцы Украина Дія ВПЛ
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