Вперше за сім років Росія збільшила виробництво на заводах, — Reuters

Виробництво скла у Росії. Фото: росЗМІ

Активність у сфері виробництва, у грудні помітно посилилася, досягнувши найвищого рівня майже сім років. Попри це обсяг нових експортних замовлень зменшився вже другий місяць поспіль.

Про це повідомляє Reuters.

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Повідомляється, що глобальний індекс менеджерів із закупівель (PMI) для обробної промисловості піднявся до 54,6 у грудні, що вище за попереднє значення 53,8, зареєстроване в листопаді. Це зростання перевищує критичну позначку в 50 пунктів, що розділяє економічне піднесення та спад, і є найзначнішим із січня 2017 року.

"Спостерігається стрімке зростання виробництва за останні сім місяців, а також значне збільшення нових замовлень", — йдеться у повідомленні.

Однак, основна частина збільшення попиту клієнтів припадала на внутрішній ринок, оскільки обсяг нових експортних замовлень продовжував скорочуватися вже другий місяць поспіль.

Падіння міжнародних замовлень та зростання інвестицій

Reuters повідомляє, що скорочення запитів з боку споживачів на ключових експортних ринках призвело до різкого падіння нових міжнародних замовлень з липня.

Водночас після початку війни в Україні у лютому 2022 року, Москва значно збільшила інвестиції у виробництво, особливо в оборонний сектор, щоб наростити військове виробництво. Зростання галузі за останні майже два роки багато в чому залежало від внутрішнього попиту.

Нагадаємо, що супутникові знімки нещодавно показали прискорення будівельних робіт на російському заводі, де планується масове виробництво іранських дронів-камікадзе. Очікується, що ці безпілотники будуть використовуватись Росією для атак на енергетичні об'єкти України.