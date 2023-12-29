Впервые за семь лет Россия увеличила производство на заводах, — Reuters

Производство стекла в России. Фото: росСМИ

Активность в сфере производства в России в декабре заметно усилилась, достигнув наивысшего уровня за почти семь лет. Несмотря на это, объем новых экспортных заказов уменьшился уже второй месяц подряд.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также:

Рост производства в России — детали

Сообщается, что глобальный индекс менеджеров по закупкам (PMI) для обрабатывающей промышленности поднялся до 54,6 в декабре, что выше предыдущего значения 53,8, зарегистрированного в ноябре. Этот рост превышает критическую отметку в 50 пунктов, разделяющую экономический подъем и спад, и является самым значительным с января 2017 года.

"Наблюдается стремительный рост производства за последние семь месяцев, а также значительное увеличение новых заказов", — говорится в сообщении.

Тем не менее основная часть увеличения спроса клиентов приходилась на внутренний рынок, поскольку объем новых экспортных заказов продолжал сокращаться уже второй месяц подряд.

Падение международных заказов и рост инвестиций

Reuters сообщает, что сокращение запросов со стороны потребителей на ключевых экспортных рынках привело к самому резкому падению новых международных заказов с июля.

Вместе с тем, после начала войны в Украине в феврале 2022 года, Москва значительно увеличила инвестиции в производство, особенно в оборонный сектор, чтобы нарастить военное производство. Рост отрасли за последние почти два года во многом зависел от внутреннего спроса.

Напомнми, что спутниковые снимки недавно показали ускорение строительных работ на российском заводе, где планируется массовое производство иранских дронов-камикадзе. Ожидается, что эти беспилотники будут использоваться Россией для атак на энергетические объекты Украины.