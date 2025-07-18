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Вперше в історії — шаблю Мазепи представили в музеї Лондона

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2025 23:52
Шаблю гетьмана Мазепи представили у музеї Лондона — фото
Шабля гетьмана Івана Мазепи. Фото: Ukraine WOW

Шаблю українського гетьмана Івана Мазепи розмістили у Лондонському Тауері. Це перший випадок в історії, коли українська культурна спадщина представлена в одному з головних музеїв світу. 

Про це пише Ukraine WOW у п'ятницю, 18 липня.

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Шабля Мазепи у музеї в Лондоні

У Білій вежі Королівської зброярні "The Royal Armouries" відкрили експозицію з легендарною шаблею гетьмана Івана Мазепи, яка триватиме до 3 серпня 2025 року.

Вежа Королівської зброярні в Лондонському Тауері, де представлено шаблю Мазепи
Вежа Королівської зброярні. Фото: Ukraine WOW 
Шабля гетьмана Івана Мазепи на експозиції в Лондоні
Шабля гетьмана Мазепи. Фото: Ukraine WOW

Це перший випадок, коли українську культурну спадщину презентували в одному з головних музеїв світу.

Так, Росія століттями намагалася спаплюжити ім'я гетьмана, але зараз він отримає заслужене визнання, як герой, який боровся за суверенітет та свободу України.

Експозиція з шаблею Мазепи в Лондонському Тауері
Експозиція у Лондоні. Фото: Ukraine WOW
Шабля Івана Мазепи — культурна спадщина України в Лондоні
Шабля Івана Мазепи. Фото: Ukraine WOW

"До відкриття шаблі в Тауері долучився відомий актор, письменник і друг України Стівен Фрай", — йдеться у повідомленні.

Стівен Фрай на відкритті експозиції шаблі Мазепи в Лондоні
Стівен Фрай на експозиції. Фото: Ukraine WOW
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Скриншот допису Ukraine WOW

Нагадаємо, в Одесі відкрили експозицію "Алею Незламних міст". 

А у травні в Києві пройшла виставка робіт українських фотографів Владислави та Костянтина Ліберових, яка була присвячена війні.

музеї виставки культура Лондон шабля Іван Мазепа
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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