Шаблю гетьмана Мазепи представили у музеї Лондона — фото

Вперше в історії — шаблю Мазепи представили в музеї Лондона
Шаблю українського гетьмана Івана Мазепи розмістили у Лондонському Тауері. Це перший випадок в історії, коли українська культурна спадщина представлена в одному з головних музеїв світу.
Про це пише Ukraine WOW у п'ятницю, 18 липня.
Шабля Мазепи у музеї в Лондоні
У Білій вежі Королівської зброярні "The Royal Armouries" відкрили експозицію з легендарною шаблею гетьмана Івана Мазепи, яка триватиме до 3 серпня 2025 року.
Це перший випадок, коли українську культурну спадщину презентували в одному з головних музеїв світу.
Так, Росія століттями намагалася спаплюжити ім'я гетьмана, але зараз він отримає заслужене визнання, як герой, який боровся за суверенітет та свободу України.
"До відкриття шаблі в Тауері долучився відомий актор, письменник і друг України Стівен Фрай", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Одесі відкрили експозицію "Алею Незламних міст".
А у травні в Києві пройшла виставка робіт українських фотографів Владислави та Костянтина Ліберових, яка була присвячена війні.
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