Шаблю гетьмана Мазепи представили у музеї Лондона — фото

Шабля гетьмана Івана Мазепи. Фото: Ukraine WOW

Шаблю українського гетьмана Івана Мазепи розмістили у Лондонському Тауері. Це перший випадок в історії, коли українська культурна спадщина представлена в одному з головних музеїв світу.

Про це пише Ukraine WOW у п'ятницю, 18 липня.

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У Білій вежі Королівської зброярні "The Royal Armouries" відкрили експозицію з легендарною шаблею гетьмана Івана Мазепи, яка триватиме до 3 серпня 2025 року.

Вежа Королівської зброярні. Фото: Ukraine WOW

Шабля гетьмана Мазепи. Фото: Ukraine WOW

Це перший випадок, коли українську культурну спадщину презентували в одному з головних музеїв світу.

Так, Росія століттями намагалася спаплюжити ім'я гетьмана, але зараз він отримає заслужене визнання, як герой, який боровся за суверенітет та свободу України.

Експозиція у Лондоні. Фото: Ukraine WOW

Шабля Івана Мазепи. Фото: Ukraine WOW

"До відкриття шаблі в Тауері долучився відомий актор, письменник і друг України Стівен Фрай", — йдеться у повідомленні.

Стівен Фрай на експозиції. Фото: Ukraine WOW

Скриншот допису Ukraine WOW

Нагадаємо, в Одесі відкрили експозицію "Алею Незламних міст".

А у травні в Києві пройшла виставка робіт українських фотографів Владислави та Костянтина Ліберових, яка була присвячена війні.