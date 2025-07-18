Саблю гетмана Мазепы представили в музее Лондона - фото

Впервые в истории — саблю Мазепы представили в музее Лондона
Саблю украинского гетмана Ивана Мазепы разместили в Лондонском Тауэре. Это первый случай в истории, когда украинское культурное наследие представлено в одном из главных музеев мира.
Об этом пишет Ukraine WOW в пятницу, 18 июля.
Сабля Мазепы в музее в Лондоне
В Белой башне Королевской оружейной "The Royal Armouries" открыли экспозицию с легендарной саблей гетмана Ивана Мазепы, которая продлится до 3 августа 2025 года.
Это первый случай, когда украинское культурное наследие презентовали в одном из главных музеев мира.
Так, Россия веками пыталась опорочить имя гетмана, но сейчас он получит заслуженное признание, как герой, который боролся за суверенитет и свободу Украины.
"К открытию сабли в Тауэре присоединился известный актер, писатель и друг Украины Стивен Фрай", — говорится в сообщении.
Напомним, в Одессе открыли экспозицию "Аллею Несокрушимых городов".
А в мае в Киеве прошла выставка работ украинских фотографов Владиславы и Константина Либеровых, которая была посвящена войне.
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