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Главная Новости дня Впервые в истории — саблю Мазепы представили в музее Лондона

Впервые в истории — саблю Мазепы представили в музее Лондона

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2025 23:52
Саблю гетмана Мазепы представили в музее Лондона - фото
Сабля гетмана Ивана Мазепы. Фото: Ukraine WOW

Саблю украинского гетмана Ивана Мазепы разместили в Лондонском Тауэре. Это первый случай в истории, когда украинское культурное наследие представлено в одном из главных музеев мира.

Об этом пишет Ukraine WOW в пятницу, 18 июля.

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Сабля Мазепы в музее в Лондоне

В Белой башне Королевской оружейной "The Royal Armouries" открыли экспозицию с легендарной саблей гетмана Ивана Мазепы, которая продлится до 3 августа 2025 года.

Вежа Королівської зброярні в Лондонському Тауері, де представлено шаблю Мазепи
Башня Королевской оружейной. Фото: Ukraine WOW
Шабля гетьмана Івана Мазепи на експозиції в Лондоні
Сабля гетмана Мазепы. Фото: Ukraine WOW

Это первый случай, когда украинское культурное наследие презентовали в одном из главных музеев мира.

Так, Россия веками пыталась опорочить имя гетмана, но сейчас он получит заслуженное признание, как герой, который боролся за суверенитет и свободу Украины.

Експозиція з шаблею Мазепи в Лондонському Тауері
Экспозиция в Лондоне. Фото: Ukraine WOW
Шабля Івана Мазепи — культурна спадщина України в Лондоні
Сабля Ивана Мазепы. Фото: Ukraine WOW

"К открытию сабли в Тауэре присоединился известный актер, писатель и друг Украины Стивен Фрай", — говорится в сообщении.

Стівен Фрай на відкритті експозиції шаблі Мазепи в Лондоні
Стивен Фрай на экспозиции. Фото: Ukraine WOW
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Скриншот поста Ukraine WOW

Напомним, в Одессе открыли экспозицию "Аллею Несокрушимых городов".

А в мае в Киеве прошла выставка работ украинских фотографов Владиславы и Константина Либеровых, которая была посвящена войне.

музеи выставки культура Лондон сабля Иван Мазепа
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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