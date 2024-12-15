Воїнам оплачуватимуть спортзал — Мінветеранів готує проєкт

Військовий у спортзалі. Ілюстративне фото: Львівська міська рада

Міністерство ветеранів України запускає новий проєкт для підтримки військових. Ветерани зможуть періодично отримувати гроші на заняття в спортзалах та басейнах.

Про це розповіла заступниця міністра у справах ветеранів Руслана Величко-Трифонюк в ефірі Ми Україна.

Читайте також:

Підтримка захисників в Україні

За її словами, експериментальний проєкт має на меті надання щоквартальної допомоги ветеранам для занять спортом. Отримані кошти вони зможуть використати для відвідування спортивних залів та басейнів.

"Їм необхідно відволікатися. Це в першу чергу про спільноту та підтримку один одного", — сказала Величко-Трифонюк.

Для цього було внесено зміни до закону України про фізичну культуру і спорт — вони вже проходять комітети у Верховній Раді.

Раніше народна депутатка Ірина Констанкевич в ефірі День.LIVE заявила, що ветерани скаржаться на бюрократію під час отримання держпослуг.

Також в Міноборони розповіли про додаткові виплати для військових, які виплачуються щомісячно.