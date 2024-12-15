Воинам будут оплачивать спортзал — Минветеранов готовит проект

Военный в спортзале. Иллюстративное фото: Львовский городской совет

Министерство ветеранов Украины запускает новый проект для поддержки военных. Ветераны смогут периодически получать деньги на занятия в спортзалах и бассейнах.

Об этом рассказала заместитель министра по делам ветеранов Руслана Величко-Трифонюк в эфире Ми Україна.

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По ее словам, экспериментальный проект направлен на предоставление ежеквартальной помощи ветеранам для занятий спортом. Полученные средства они смогут использовать для посещения спортивных залов и бассейнов.

"Им необходимо отвлекаться. Это в первую очередь о сообществе и поддержке друг друга", — сказала Величко-Трифонюк.

Для этого были внесены изменения в закон Украины о физической культуре и спорте — они уже проходят комитеты в Верховной Раде.

Ранее народный депутат Ирина Констанкевич в эфире День.LIVE заявила, что ветераны жалуются на бюрократию во время получения госуслуг.

Также в Минобороны рассказали о дополнительных выплатах, которые выплачивают ежемесячно военным.