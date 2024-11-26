У Курській області воїни ССО успішно ліквідували загарбників — відео

Російські загарбники перед ліквідацією. Фото: скриншот

Воїни Сил Спеціальних Операцій здійснили блискучий наліт на позиції російських загарбників у Курській області Росії. Внаслідок вдалої операції було ліквідовано двох ворогів.

Відео успішних дій українських захисників було оприлюднене на сторінці ССО у Telegram у вівторок, 26 листопада.

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"Оператори 73 морського центру Сил спеціальних операцій здійснили наліт на позиції противника в Курській області", — говориться у повідомленні.

Внаслідок вдалих дій було ліквідовано двох російських загарбників.

Раніше ми писали, що бійці ССО виявили логістичні шляхи, техніку та позицій ворога. Після цього вони завдали по окупантах прицільних ударів та знищили їхню бронетехніку, гаубиці та польові арсенали.

Нагадаємо, українські розвідники показали відео, як ефектно знищили російську гаубицю "МСТА-С".